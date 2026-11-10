La Juventus reçoit Sassuolo le jeudi 3 décembre 2026 à l’Allianz Stadium de Turin.

Malgré la domination de la Juventus dans leurs confrontations, Sassuolo a remporté leur dernier duel en Serie A, le 13 septembre 2026, au terme d’un match spectaculaire (3-2). Leurs rencontres sont généralement riches en buts, avec une moyenne supérieure à trois buts par match et les deux équipes qui marquent dans plus de la moitié de leurs confrontations.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Juventus-Sassuolo, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Juventus-Sassuolo en Coupe d’Italie ?

Le coup d’envoi de Juventus-Sassuolo sera donné à l’Allianz Stadium de Turin le jeudi 3 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour Juventus-Sassuolo en Coupe d’Italie ?

Pour acheter des billets pour le match de Coupe d’Italie entre la Juventus et Sassuolo à San Siro, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus direct et le plus fiable d’acheter des billets officiels est de passer par la billetterie du site officiel de la Juventus. Vous pouvez y choisir vos places selon les disponibilités et votre statut de membre du club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Coupe d’Italie lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Juventus-Sassuolo en Coupe d’Italie ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Coupe d’Italie entre la Juventus et Sassuolo :

1. Canaux officiels du club

Curva Sud / tribune nord (derrière les buts) : 30 à 45 €

30 à 45 € Tribuna Laterale / tribunes latérales : 60 à 95 €

60 à 95 € Tribuna Centrale / tribune centrale : 120 à plus de 200 €

120 à plus de 200 € Formules VIP / hospitalité : 300 à plus de 550 €

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Faible demande / places en tribune haute : 50 à 85 €

50 à 85 € Places standard / vue depuis le côté du terrain : 110 à 250 €

110 à 250 € Places premium / partie basse de la tribune centrale : 300 à plus de 600 €

Juventus-Sassuolo en Coupe d’Italie : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Juventus et de Sassuolo

La Juventus aborde cette rencontre avec un bilan mitigé sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues : deux victoires, un nul et deux défaites. Son dernier résultat est une victoire 2-0 contre Naples en Serie A, grâce à des buts d’Alajbegovic et de Boga. Elle avait auparavant perdu 2-0 sur le terrain du Genoa, mais a également battu Lecce 2-0 à l’extérieur au cours de cette série de cinq matches. Elle a fait match nul 2-2 contre Rennes en Ligue Europa et s’est inclinée 3-0 face à la Lazio, inscrivant six buts et en encaissant sept sur ces cinq rencontres.

Sassuolo a perdu quatre de ses cinq derniers matches, son seul point ayant été obtenu lors d’un nul 1-1 contre l’AC Milan. Son dernier match s’est soldé par une défaite 4-2 à domicile face à la Fiorentina. L’équipe a également été battue 6-2 par la Lazio et 2-0 par Côme durant cette période. Sassuolo a marqué sept buts en cinq matches, mais en a encaissé 14, signe de problèmes défensifs persistants sous la direction d’Aquilani.

Juventus-Sassuolo : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Serie A le 13 septembre 2026, lorsque Sassuolo a battu la Juventus 3-2 à domicile. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Juventus s’est imposée deux fois et Sassuolo deux fois, pour un match nul. La Juventus a gagné 3-0 sur le terrain de Sassuolo en janvier 2026 et 3-0 à domicile en janvier 2024, tandis que Sassuolo l’a également emporté 4-2 chez lui en septembre 2023.