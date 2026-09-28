L’Italie affronte la Turquie dans une affiche palpitante de l’UEFA Nations League au Stadio Renato Dall'Ara de Bologne, le 5 octobre 2026. Ce choc de haut niveau du groupe A met aux prises deux puissances dynamiques du football européen, en quête de points précieux dans le tournoi.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles pour réserver votre place au Stadio Renato Dall'Ara. Découvrez les plateformes d’achat officielles, les options de prix et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

Quand a lieu le coup d’envoi de Italie - Turquie en UEFA Nations League A ?

Italie - Turquie se joue au Stadio Renato Dell'Ara de Bologne, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la date du match.

UEFA Nations League A - Journée 4 5 oct. 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Où acheter des billets pour Italie - Turquie ?

Les billets officiels du match peuvent être achetés directement via la plateforme de billetterie de la Fédération italienne de football (FIGC), qui gère les ventes principales pour les matches à domicile de la sélection italienne. Le portail officiel est votre principale option pour obtenir des billets au prix facial pendant les phases de prévente et de vente générale.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, des plateformes secondaires commeStubHub sont la solution à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Italie - Turquie ?

Les prix standard des billets sur la plateforme officielle de la FIGC commencent généralement à 20 € pour des places en admission générale dans les virages, puis augmentent selon la catégorie du siège et son emplacement dans le Stadio Renato Dall'Ara.

Sur les marchés secondaires commeStubHub, les prix des billets commencent actuellement à 47 € par place, avec des variations selon la section, la catégorie et la demande du marché en temps réel.

Italie - Turquie en UEFA Nations League A : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Italie et de la Turquie

L’Italie a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-0 contre la Grèce en amical le 7 juin, après un autre succès 1-0 face au Luxembourg trois jours plus tôt. Ses deux défaites sont intervenues contre la Bosnie-Herzégovine lors d’un match qualificatif pour la Coupe du monde et sur le score de 1-4 contre la Norvège en novembre 2025. L’Italie a marqué cinq buts et en a encaissé six sur cette série de cinq rencontres.

La Turquie a remporté deux matches, en a perdu deux et en a fait un nul sur ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-2 contre les États-Unis à la Coupe du monde le 26 juin, après avoir auparavant subi des défaites en phase de groupes contre l’Australie et le Paraguay. Plus tôt dans cette série, elle avait battu la Macédoine du Nord 4-0. La Turquie a marqué huit buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches.

Italie - Turquie : historique récent des confrontations directes

Le duel le plus récent entre ces deux équipes s’est soldé par un 0-0 lors d’un match amical disputé en Italie le 4 juin 2024. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Italie présente le meilleur bilan, notamment avec une victoire 3-0 contre la Turquie à l’UEFA Euro 2020 et un succès 3-2 lors d’un amical en Turquie en 2022. Les deux rencontres précédentes, en 2002 et 2006, s’étaient toutes deux terminées sur le score de 1-1.



