L’Italie reçoit la France au stade San Siro de Milan le jeudi 12 novembre, pour le match retour d’une double confrontation du groupe A1 de la Ligue A, dans lequel figurent également la Belgique et la Turquie. La première rencontre entre les deux équipes s’est soldée par une victoire de la France au Stade de France en octobre, ce qui ajoute de l’enjeu à ces retrouvailles à Milan.

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À quelle heure débute Italie-France en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Italie-France se joue au San Siro de Milan. L’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 San Siro

Où acheter des billets pour Italie-France ?

Les billets pour cette rencontre sont d’abord mis en vente par les canaux officiels de billetterie de la FIGC (Fédération italienne de football). La priorité est généralement accordée aux membres avant la mise en vente au grand public des places restantes.

Quelques points à connaître avant d’acheter des billets pour cette rencontre :

Vente officielle au grand public : elle débute après la fin des périodes de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche du match

: elle débute après la fin des périodes de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche du match Une revanche à enjeu : la France a remporté la première rencontre en octobre, ce qui donne une dimension supplémentaire à ce match retour à Milan

: la France a remporté la première rencontre en octobre, ce qui donne une dimension supplémentaire à ce match retour à Milan Un stade emblématique : avec une capacité de plus de 80 000 places, San Siro est l’un des stades les plus grands et les plus réputés pour leur ambiance dans le football européen

: avec une capacité de plus de 80 000 places, San Siro est l’un des stades les plus grands et les plus réputés pour leur ambiance dans le football européen Marché secondaire : StubHub est une solution si les places proposées sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu de l’affiche et de ses enjeux, il est recommandé de réserver tôt.

Combien coûtent les billets pour Italie-France ?

Les billets vendus officiellement par la FIGC pour cette rencontre sont proposés à partir d’environ 70 €. Des places standard aux places premium, toute la gamme est disponible au prix initial tant qu’il reste des billets.

StubHub est une solution si les places proposées sur le site officiel sont épuisées. Les billets actuellement proposés sur le marché secondaire pour cette rencontre sont disponibles à partir d’environ 145 €.

Comme pour toute rencontre entre deux grandes nations du football européen, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Si vous disposez d’un budget précis, réserver votre place sans trop attendre est généralement l’option la plus sûre.

Italie-France en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Italie et de la France

L’Italie a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre la Grèce en amical le 7 juin, après un succès 1-0 face au Luxembourg trois jours plus tôt. Ses deux défaites sur cette période ont été concédées contre la Bosnie-Herzégovine et face à la Norvège (1-4) en novembre 2025. L’Italie a inscrit cinq buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

La France a elle aussi remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 4-6 contre l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, après un revers 0-2 face à l’Espagne lors du match pour la troisième place. Plus tôt dans le tournoi, elle avait battu la Suède 3-0, le Paraguay 1-0 et le Maroc 2-0. La France a inscrit dix buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

Italie-France : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes, disputée en Italie en novembre 2024 dans le cadre de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, s’est terminée sur une victoire 1-3 de la France. La France a remporté leurs cinq dernières confrontations, inscrivant 14 buts et en encaissant cinq. Les deux équipes s’étaient également affrontées lors du match aller de la Ligue des nations en septembre 2024, qui s’était lui aussi achevé sur une victoire 1-3 de la France.