La Ligue des nations de l’UEFA se poursuit avec une rencontre internationale intense : la République d’Irlande s’apprête à recevoir le Kosovo à l’emblématique Aviva Stadium de Dublin. Les deux équipes visent le maximum de points pour améliorer leur position dans le groupe et espérer accéder à l’échelon supérieur.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur le match, les catégories de billets, les prix et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Irlande-Kosovo en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Irlande-Kosovo se disputera à l’Aviva Stadium de Dublin. L’heure officielle du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Où acheter des billets pour Irlande-Kosovo ?

Les billets officiels sont distribués directement par Ticketmaster Ireland, partenaire billetterie officiel de la Fédération irlandaise de football pour les matches à domicile à l’Aviva Stadium. Les supporters ont intérêt à consulter la plateforme officielle suffisamment tôt pour obtenir des billets standard dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets de la vente officielle sont écoulés ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le site officiel, les plateformes de revente comme Ticombo constituent une autre possibilité.

Combien coûtent les billets pour Irlande-Kosovo ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match coûtent à partir d’environ 35 à 50 €, selon la catégorie de places choisie à l’Aviva Stadium.

Sur les plateformes de revente comme Ticombo, les prix débutent autour de 115 € lorsque les billets standard sont épuisés auprès des vendeurs officiels.

Irlande-Kosovo en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : Tout savoir

La forme de l’Irlande et du Kosovo

L’Irlande compte deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres, avec neuf buts marqués et quatre encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 face au Canada en juin, après deux victoires consécutives contre le Qatar et la Grenade. Son succès 5-0 contre la Grenade reste le résultat le plus large de cette série, tandis qu’une défaite 2-2 contre la Tchéquie en qualifications pour la Coupe du monde représente son seul revers.

Le Kosovo a remporté deux de ses cinq derniers matches, pour un nul et deux défaites, avec neuf buts marqués et cinq encaissés. Son résultat le plus récent est une victoire 3-0 contre l’Andorre en juin. Un succès 3-4 à l’extérieur contre la Slovaquie en qualifications pour la Coupe du monde illustre sa capacité à marquer, même si deux défaites consécutives contre la Tchéquie et la Turquie montrent qu’il peut être vulnérable.

Irlande-Kosovo : Les confrontations récentes

Aucune donnée n’est disponible sur d’éventuelles confrontations précédentes entre l’Irlande et le Kosovo. Ce match constituera leur première rencontre recensée dans cette base de données.

Face à face Nul 0 0 1 UEFA Nations League B Kosovo KOS 1 Irlande IRL 0 FDM 0 Buts marqués 1 Matchs au-delà des 2.5 buts 0 / 1 Les deux équipes ont marqué 0 / 1



