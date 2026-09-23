La Ligue des nations de l’UEFA se poursuit avec une affiche internationale intense, puisque la République d’Irlande s’apprête à recevoir le Kosovo dans l’emblématique Aviva Stadium de Dublin. Les deux équipes visent le maximum de points pour consolider leur position dans le groupe dans l’optique d’une promotion dans le tournoi.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles du match, les catégories de billets, les fourchettes de prix et des indications directes pour réserver vos places.

Quand a lieu le coup d’envoi de Irlande-Kosovo en Ligue des nations B de l’UEFA ?

Irlande-Kosovo se dispute à l’Aviva Stadium de Dublin, l’horaire officiel du coup d’envoi devant être confirmé à l’approche de la date du match.

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Où acheter des billets pour Irlande-Kosovo ?

Les billets officiels de premier marché sont distribués directement via Ticketmaster Ireland, qui est le partenaire billetterie officiel de la Fédération irlandaise de football pour les matches à domicile à l’Aviva Stadium. Les supporters doivent consulter la plateforme officielle le plus tôt possible afin de réserver des billets standards en admission générale dès l’ouverture de la vente au public.

Si les contingents du premier marché sont totalement épuisés ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le site officiel, les plateformes de revente comme Ticombo sont la solution si les annonces du site officiel affichent complet.

Combien coûtent les billets pour Irlande-Kosovo ?

Sur le portail de billetterie officiel, les billets standard pour un match débutent à environ 35 € à 50 € pour les sections en admission générale de l’Aviva Stadium, selon la catégorie choisie.

Sur le marché secondaire comme Ticombo, les prix d’entrée commencent autour de 115 € sur les plateformes secondaires lorsque les contingents standards sont épuisés sur les points de vente principaux.

Irlande-Kosovo en Ligue des nations B de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Irlande et du Kosovo

L’Irlande a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches, avec neuf buts marqués et quatre encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 contre le Canada en juin, après deux victoires consécutives face au Qatar et à la Grenade. Le succès 5-0 contre la Grenade constitue son résultat le plus marquant sur cette série, tandis qu’une défaite 2-2 contre la Tchéquie en qualifications pour la Coupe du monde représente son seul revers.

Le Kosovo a remporté deux matches, en a fait un nul et en a perdu deux lors de ses cinq dernières rencontres, avec neuf buts marqués et cinq encaissés. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-0 contre l’Andorre en juin. Un succès 4-3 à l’extérieur en Slovaquie en qualifications pour la Coupe du monde met en évidence sa capacité à marquer librement, même si deux défaites consécutives contre la Tchéquie et la Turquie montrent qu’il peut se montrer vulnérable.

Irlande-Kosovo : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée de confrontation directe n’est disponible concernant de précédentes rencontres entre l’Irlande et le Kosovo. Cette affiche constituera la première confrontation enregistrée entre les deux équipes dans ce jeu de données.



