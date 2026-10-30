Comment obtenir des billets pour Irlande du Nord-Ukraine : prix pour la Ligue des nations B de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Ligue des nations de l’UEFA propose une affiche internationale entre l’Irlande du Nord et l’Ukraine à Windsor Park, à Belfast. Les deux sélections européennes abordent cette rencontre à fort enjeu avec l’objectif de prendre des points cruciaux dans leur groupe.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur le match, le prix des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

Quand aura lieu le match Irlande du Nord-Ukraine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match entre l’Irlande du Nord et l’Ukraine se déroulera à Windsor Park, à Belfast, avec un coup d’envoi prévu le 28 septembre 2026.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Windsor Park

Où acheter des billets pour Irlande du Nord-Ukraine ?

Les billets officiels sont distribués sur la billetterie de l’Irish Football Association, qui gère les ventes habituelles pour les matches internationaux à domicile disputés à Windsor Park. Il est conseillé aux supporters de s’inscrire tôt sur la plateforme officielle afin d’obtenir des billets standard.

Si les contingents de billets officiels sont épuisés ou si les places standard ne sont plus disponibles sur le site officiel, des plateformes de revente comme Ticombo constituent une autre option.

Combien coûtent les billets pour Irlande du Nord-Ukraine ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match débutent aux alentours de 35 à 45 € pour les places ordinaires à Windsor Park.

Sur des plateformes de revente comme Ticombo, les premiers prix se situent autour de 345 € lorsque les contingents standard sont épuisés auprès des billetteries officielles.

Irlande du Nord-Ukraine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Irlande du Nord et de l’Ukraine

L’Irlande du Nord compte une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches, avec quatre buts marqués et sept encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-1 contre la France en juin 2026. Parmi ses résultats précédents figurent un nul 1-1 face au pays de Galles et une victoire 1-0 contre la Guinée. Elle s’est également inclinée 2-0 contre l’Italie en qualifications pour la Coupe du monde. Le seul point positif de cette série a été une victoire 1-0 face au Luxembourg en novembre 2025.

L’Ukraine a remporté trois de ses cinq derniers matches et perdu les deux autres, inscrivant cinq buts et en encaissant quatre. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre la Pologne en mai 2026. Elle a également battu l’Albanie 1-0 et l’Islande 2-0 au cours de cette période. Les défaites contre la Suède et la France, cette dernière sur le score de 4-0 en qualifications pour la Coupe du monde, constituent les points bas de cette série de cinq matches.

Irlande du Nord-Ukraine : les confrontations récentes

D’après les données disponibles, les deux équipes se sont affrontées quatre fois : une victoire pour l’Ukraine, une pour l’Irlande du Nord et deux matches nuls. Leur dernière rencontre était un match amical disputé en juin 2021, remporté 1-0 par l’Ukraine. Ces confrontations ont été serrées et peu prolifiques : trois des quatre matches n’ont produit qu’un but au maximum. Le résultat le plus marquant de l’Irlande du Nord reste sa victoire 2-0 contre l’Ukraine à l’Euro 2016.