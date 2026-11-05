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Comment obtenir des billets pour Irlande du Nord-Ukraine : prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore pour la Ligue des nations de l’UEFA B

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L’Irlande du Nord affronte l’Ukraine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. Voici comment obtenir vos billets.

La Ligue des nations de l’UEFA propose une affiche internationale prometteuse : l’Irlande du Nord reçoit l’Ukraine à Windsor Park, à Belfast. Les deux équipes européennes abordent ce match à enjeu avec l’objectif de prendre des points cruciaux dans leur groupe.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur la rencontre, les prix des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Irlande du Nord-Ukraine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Irlande du Nord-Ukraine se jouera à Windsor Park, à Belfast, le 28 septembre 2026.

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UEFA Nations League B - Journée 5
Windsor Park

Où acheter des billets pour Irlande du Nord-Ukraine ?

Les billets officiels sont distribués sur la billetterie de l’Irish Football Association, qui assure la vente habituelle pour les matches internationaux à domicile disputés à Windsor Park. Il est conseillé aux supporters de s’inscrire rapidement sur la plateforme officielle pour obtenir des billets standard.

Si les billets proposés initialement sont épuisés ou si les places standard ne sont plus disponibles sur le site officiel, les plateformes de revente comme StubHub constituent une solution.

Combien coûtent les billets pour Irlande du Nord-Ukraine ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match coûtent à partir d’environ 35 à 45 € dans les zones à placement libre de Windsor Park.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les premiers prix se situent autour de 345 € lorsque les billets standard sont épuisés auprès des vendeurs officiels.

Irlande du Nord-Ukraine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Irlande du Nord et de l’Ukraine

L’Irlande du Nord a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, avec quatre buts marqués et sept encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-1 face à la France en juin 2026. Parmi ses résultats précédents figurent un nul 1-1 contre le pays de Galles et une victoire 1-0 face à la Guinée. Elle a également perdu 2-0 contre l’Italie en qualifications pour la Coupe du monde. Le seul point positif de cette série a été une victoire 1-0 contre le Luxembourg en novembre 2025.

L’Ukraine a remporté trois de ses cinq derniers matches et perdu les deux autres, inscrivant cinq buts et en encaissant quatre. Son dernier résultat est une victoire 2-0 contre la Pologne en mai 2026. Elle a aussi battu l’Albanie 1-0 et l’Islande 2-0 au cours de cette période. Les défaites contre la Suède et la France, cette dernière sur le score de 4-0 en qualifications pour la Coupe du monde, constituent les points bas de cette série de cinq matches.

NIR

NIR - Forme

FRA
D3-1
GEO
V0-1
HUN
N0-0
UKR
V0-3
GEO
N0-0
But marqué (encaissé)
5/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
UKR

UKR - Forme

POL
V0-2
HUN
V0-1
GEO
N0-0
NIR
D0-3
HUN
D1-2
But marqué (encaissé)
4/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Irlande du Nord-Ukraine : les confrontations récentes

Selon les données disponibles, les deux équipes se sont affrontées quatre fois : une victoire pour l’Ukraine, une pour l’Irlande du Nord et deux matches nuls. Leur dernière rencontre était un match amical disputé en juin 2021, remporté 1-0 par l’Ukraine. Ces confrontations ont été serrées et peu prolifiques en buts : trois des quatre matches n’ont pas produit plus d’un but au total. Le résultat le plus marquant de l’Irlande du Nord reste sa victoire 2-0 contre l’Ukraine à l’Euro 2016.

Face à face

Irlande du NordNulUkraine
2
2
1
UEFA Nations League B
Ukraine badge
Ukraine
UKR
0
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Irlande du Nord
NIR
3
FDM
Matchs Amicaux
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UKR
1
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Irlande du Nord
NIR
0
FDM
Championnats d'europe
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Ukraine
UKR
0
Irlande du Nord badge
Irlande du Nord
NIR
2
FDM
European Championship Qualification
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Ukraine
UKR
0
Irlande du Nord badge
Irlande du Nord
NIR
0
FDM
European Championship Qualification
Irlande du Nord badge
Irlande du Nord
NIR
0
Ukraine badge
Ukraine
UKR
0
FDM
5Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué0/5

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