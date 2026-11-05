La Ligue des nations de l’UEFA propose une affiche internationale prometteuse : l’Irlande du Nord reçoit l’Ukraine à Windsor Park, à Belfast. Les deux équipes européennes abordent ce match à enjeu avec l’objectif de prendre des points cruciaux dans leur groupe.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur la rencontre, les prix des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Irlande du Nord-Ukraine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Irlande du Nord-Ukraine se jouera à Windsor Park, à Belfast, le 28 septembre 2026.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Windsor Park

Où acheter des billets pour Irlande du Nord-Ukraine ?

Les billets officiels sont distribués sur la billetterie de l’Irish Football Association, qui assure la vente habituelle pour les matches internationaux à domicile disputés à Windsor Park. Il est conseillé aux supporters de s’inscrire rapidement sur la plateforme officielle pour obtenir des billets standard.

Si les billets proposés initialement sont épuisés ou si les places standard ne sont plus disponibles sur le site officiel, les plateformes de revente comme StubHub constituent une solution.

Combien coûtent les billets pour Irlande du Nord-Ukraine ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match coûtent à partir d’environ 35 à 45 € dans les zones à placement libre de Windsor Park.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les premiers prix se situent autour de 345 € lorsque les billets standard sont épuisés auprès des vendeurs officiels.

Irlande du Nord-Ukraine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Irlande du Nord et de l’Ukraine

L’Irlande du Nord a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, avec quatre buts marqués et sept encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-1 face à la France en juin 2026. Parmi ses résultats précédents figurent un nul 1-1 contre le pays de Galles et une victoire 1-0 face à la Guinée. Elle a également perdu 2-0 contre l’Italie en qualifications pour la Coupe du monde. Le seul point positif de cette série a été une victoire 1-0 contre le Luxembourg en novembre 2025.

L’Ukraine a remporté trois de ses cinq derniers matches et perdu les deux autres, inscrivant cinq buts et en encaissant quatre. Son dernier résultat est une victoire 2-0 contre la Pologne en mai 2026. Elle a aussi battu l’Albanie 1-0 et l’Islande 2-0 au cours de cette période. Les défaites contre la Suède et la France, cette dernière sur le score de 4-0 en qualifications pour la Coupe du monde, constituent les points bas de cette série de cinq matches.

Irlande du Nord-Ukraine : les confrontations récentes

Selon les données disponibles, les deux équipes se sont affrontées quatre fois : une victoire pour l’Ukraine, une pour l’Irlande du Nord et deux matches nuls. Leur dernière rencontre était un match amical disputé en juin 2021, remporté 1-0 par l’Ukraine. Ces confrontations ont été serrées et peu prolifiques en buts : trois des quatre matches n’ont pas produit plus d’un but au total. Le résultat le plus marquant de l’Irlande du Nord reste sa victoire 2-0 contre l’Ukraine à l’Euro 2016.