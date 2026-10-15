La Ligue des nations de l’UEFA propose une affiche internationale prometteuse entre l’Irlande du Nord et l’Ukraine à Windsor Park, à Belfast. Les deux sélections européennes abordent ce match à enjeu avec l’objectif de prendre des points précieux dans leur groupe.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur la rencontre, les prix des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Irlande du Nord-Ukraine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match entre l’Irlande du Nord et l’Ukraine se déroulera à Windsor Park, à Belfast, le 28 septembre 2026.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Windsor Park

Où acheter des billets pour Irlande du Nord-Ukraine ?

Les billets officiels sont distribués sur la plateforme de billetterie de l’Irish Football Association, qui gère la vente habituelle des places pour les matches internationaux à domicile disputés à Windsor Park. Il est conseillé aux supporters de s’inscrire rapidement sur la plateforme officielle pour obtenir des billets standard.

Si les billets officiels sont épuisés ou si les places standard ne sont plus disponibles sur le site officiel, des plateformes de revente comme Ticombo constituent une solution.





Combien coûtent les billets pour Irlande du Nord-Ukraine ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match commencent à environ 35 à 45 € dans les tribunes accessibles au grand public à Windsor Park.

Sur des plateformes de revente comme Ticombo, les premiers prix tournent autour de 345 € lorsque les billets standard sont épuisés auprès des vendeurs officiels.

Irlande du Nord-Ukraine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Irlande du Nord et de l’Ukraine

L’Irlande du Nord compte une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches, avec quatre buts marqués et sept encaissés. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 3-1 contre la France en juin 2026. Parmi ses résultats précédents figurent un nul 1-1 face au pays de Galles et une victoire 1-0 contre la Guinée. Elle s’est également inclinée 2-0 contre l’Italie en qualifications pour la Coupe du monde. La seule éclaircie de cette série a été une victoire 1-0 face au Luxembourg en novembre 2025.

L’Ukraine a remporté trois de ses cinq derniers matches et perdu les deux autres, inscrivant cinq buts et en encaissant quatre. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre la Pologne en mai 2026. Elle a aussi battu l’Albanie 1-0 et l’Islande 2-0 durant cette période. Les défaites face à la Suède et à la France, cette dernière sur le score de 4-0 en qualifications pour la Coupe du monde, constituent les points bas de cette série de cinq rencontres.

Irlande du Nord-Ukraine : Les derniers face-à-face

Selon les résultats disponibles, les deux sélections se sont affrontées quatre fois : une victoire pour l’Ukraine, une pour l’Irlande du Nord et deux matches nuls. Leur dernière rencontre était un match amical disputé en juin 2021, remporté 1-0 par l’Ukraine. Ces confrontations ont été serrées et peu prolifiques : trois des quatre matches n’ont donné lieu qu’à un but au maximum. Le résultat le plus marquant de l’Irlande du Nord reste sa victoire 2-0 contre l’Ukraine à l’Euro 2016.



