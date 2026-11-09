La Ligue des nations de l’UEFA propose une affiche internationale prometteuse : l’Irlande du Nord affronte l’Ukraine à Windsor Park, à Belfast. Les deux sélections européennes abordent ce match à enjeu avec l’objectif de prendre des points précieux dans leur groupe.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur la rencontre, les prix des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Irlande du Nord-Ukraine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match entre l’Irlande du Nord et l’Ukraine aura lieu à Windsor Park, à Belfast, le 28 septembre 2026.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Windsor Park

Où acheter des billets pour Irlande du Nord-Ukraine ?

Les billets officiels sont distribués sur la billetterie de l’Irish Football Association, qui gère les mises en vente habituelles pour les matches internationaux à domicile disputés à Windsor Park. Il est conseillé aux supporters de s’inscrire rapidement sur la plateforme officielle pour obtenir des billets standard en admission générale.

Si les billets mis en vente initialement sont épuisés ou si les places standard ne sont plus disponibles sur le site officiel, les plateformes de revente comme StubHub constituent une autre possibilité.

Combien coûtent les billets pour Irlande du Nord-Ukraine ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match commencent à environ 35 à 45 € dans les zones en admission générale de Windsor Park.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les prix d’entrée commencent autour de 345 € lorsque les billets standard sont épuisés sur les points de vente officiels.

Irlande du Nord-Ukraine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Irlande du Nord et de l’Ukraine

L’Irlande du Nord compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, avec quatre buts marqués et sept encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-1 contre la France en juin 2026. Parmi ses résultats précédents figurent un nul 1-1 face au pays de Galles et une victoire 1-0 contre la Guinée. Elle a également perdu 2-0 contre l’Italie en qualifications pour la Coupe du monde. Le seul point positif de cette série est une victoire 1-0 contre le Luxembourg en novembre 2025.

L’Ukraine a remporté trois de ses cinq derniers matches et perdu les deux autres, inscrivant cinq buts et en concédant quatre. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre la Pologne en mai 2026. Elle a également battu l’Albanie 1-0 et l’Islande 2-0 au cours de cette période. Ses défaites contre la Suède et la France, cette dernière sur le score de 4-0 en qualifications pour la Coupe du monde, constituent les points bas de cette série de cinq matches.

Irlande du Nord-Ukraine : Le bilan des confrontations récentes

D’après les données disponibles, les deux équipes se sont affrontées quatre fois : une victoire pour l’Ukraine, une pour l’Irlande du Nord et deux matches nuls. Leur dernière rencontre, un match amical disputé en juin 2021, s’est achevée sur une victoire 1-0 de l’Ukraine. Ces confrontations ont été serrées et peu prolifiques, trois des quatre matches ne comptant pas plus d’un but au total. Le résultat le plus marquant de l’Irlande du Nord est sa victoire 2-0 contre l’Ukraine à l’Euro 2016.