Ipswich Town a retrouvé immédiatement la terre promise de la Premier League dès sa première tentative. Cette fois, le club espère s’y installer plus durablement et lancera sa campagne 2026/27 contre Sunderland à Portman Road, le samedi 22 août.

L’ère très réussie de Kieran McKenna à Ipswich est peut-être terminée, mais Gary O'Neil tentera de reprendre là où le Nord-Irlandais s’est arrêté. Les Tractor Boys ont terminé la saison dernière en beauté, à la deuxième place et avec une montée directe à la clé, après une série de cinq matches sans défaite.

Si Ipswich parvient à reproduire la performance de Sunderland lors de la dernière campagne, le club sera plus que satisfait. Sunderland a dépassé toutes les attentes pour son retour en Premier League, en terminant septième et en décrochant une place en Ligue Europa de l’UEFA.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Ipswich Town-Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Premier League entre Ipswich Town et Sunderland ?

Ipswich Town reçoit Sunderland à Portman Road, à Ipswich, avec un coup d’envoi prévu à 15 heures (BST) le samedi 22 août.

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 Portman Road

Comment acheter des billets pour le match de Premier League Ipswich Town-Sunderland ?

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail de billetterie officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d’abonnements de saison et debentures : les détenteurs actuels d’abonnements conservent leur place ou rétrocèdent au club les matches qu’ils n’utilisent pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : les files d’attente en ligne traditionnelles du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : si un match affiche complet, les membres non retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour tenter de trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Ipswich Town-Sunderland ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : la plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge varient d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont vendues à des tarifs premium, tandis que les places en étage derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Prix et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Bien que les billets visiteurs soient plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements les mieux classés avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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