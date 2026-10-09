Comment obtenir des billets pour Ipswich Town - Nottingham Forest : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Ipswich Town reçoit Nottingham Forest le vendredi 23 octobre 2026 à Portman Road, à Ipswich.

Leurs récentes confrontations en Premier League lors de la saison 2024-2025 ont vu Nottingham Forest réaliser le doublé en championnat, dont une spectaculaire victoire 4-2 à l’extérieur à Portman Road. Forest a également pris le dessus sur Ipswich lors d’un cinquième tour de FA Cup très disputé au cours de cette même campagne, se qualifiant aux tirs au but après un match nul 1-1.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Ipswich Town contre Nottingham Forest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Ipswich Town - Nottingham Forest en Premier League ?

Premier League - Journée 8 23 oct. 2026 - 15:00 Portman Road

Comment acheter des billets pour Ipswich Town - Nottingham Forest en Premier League ?

Pour acheter des billets pour la rencontre de Premier League entre Ipswich Town et Nottingham Forest à Portman Road, plusieurs options officielles et secondaires s’offrent à vous :

1. Billetterie officielle d’Ipswich Town (supporters à domicile)

Site officiel : le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets à domicile est de passer par le portail officiel de billetterie d’Ipswich Town.

Priorité aux membres : les billets de Premier League partent généralement très vite. Les membres bénéficient d’un accès prioritaire lors des phases de vente avant toute mise en vente au grand public.

2. Contingent visiteurs de Nottingham Forest (supporters à l’extérieur)

Billetterie du club visiteur : les billets du parcage visiteurs sont distribués directement par Nottingham Forest via sa billetterie officielle.

3. Plateformes de billetterie secondaire

Les plateformes de revente de billets telles que StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs si les billets officiels sont épuisés, même si les prix peuvent différer du tarif facial.

Combien coûtent les billets pour Ipswich Town - Nottingham Forest en Premier League ?

Les prix des billets pour la rencontre de Premier League Ipswich Town - Nottingham Forest à Portman Road varient considérablement selon que vous achetiez directement via les canaux officiels ou par des plateformes secondaires :

1. Prix officiels des billets achetés directement (tarif facial)

En achetant directement auprès d’Ipswich Town ou du club visiteur, les prix sont strictement réglementés :

Entrée générale officielle adulte : 28 £ - 48 £ (varie selon l’emplacement dans le stade et la catégorie)

Tarif officiel adulte membre : 27 £ - 31 £+

Contingent visiteurs de Premier League : 30 £ maximum (plafond tarifaire à l’échelle du championnat pour les supporters visiteurs adultes)

Tarifs réduits et juniors : 5 £ - 20 £ (selon la tranche d’âge spécifique)

Hospitalité officielle le jour du match :110 £ - 270 £+ par personne

2. Marchés secondaires de billets

Comme les billets en entrée générale pour les matches de Premier League à Portman Road se vendent régulièrement en totalité auprès des membres, les plateformes secondaires telles que StubHubfixent le prix des places en fonction de la demande du marché en temps réel :

Places de revente d’entrée de gamme : à partir d’environ 130 £ - 169 £ par place.

Places de milieu de gamme et en tribune latérale basse : entre 180 £ - 350 £ par place.

Offres premium et executive en revente : jusqu’à 500 £+ par place lors des pics de demande.

Ipswich Town - Nottingham Forest en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Ipswich Town et Nottingham Forest

Ipswich a remporté un match et en a perdu trois sur ses cinq dernières rencontres officielles, sa seule victoire étant un succès 3-2 à l’extérieur sur le terrain de Crystal Palace en Premier League. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 à domicile contre Everton, et le club a également subi plus tôt dans cette série une lourde défaite 5-2 face à Manchester United. Sur ces cinq matches, les Tractor Boys ont marqué huit buts mais en ont encaissé neuf, ce qui laisse apparaître une équipe capable de produire des moments offensifs mais vulnérable défensivement.

Le bilan récent de Nottingham Forest est d’une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Le succès a été décroché à l’extérieur contre Aston Villa, et le club a tenu en échec Tottenham et Liverpool, des résultats qui témoignent de sa capacité à aller chercher des points contre une opposition relevée. Cependant, deux défaites consécutives en Premier League, dont le revers 1-0 du week-end dernier contre Coventry City, ont entamé la confiance avant ce déplacement.

Ipswich Town - Nottingham Forest : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à mars 2025, lorsque Forest s’était imposé 4-2 à Portman Road en Premier League. Avant cela, Nottingham Forest l’avait emporté 1-0 à domicile en novembre 2024. Sur les cinq confrontations les plus récentes recensées, Forest présente le meilleur bilan, même si Ipswich avait partagé les points lors d’un replay de FA Cup ce même printemps.