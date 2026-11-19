Ipswich Town reçoit Newcastle United le samedi 12 décembre 2026 à Portman Road, à Ipswich.

Lors de leurs dernières confrontations dans l’élite, pendant la saison 2024-2025 de Premier League, Newcastle a largement dominé les débats. Le club s’est imposé 4-0 à Portman Road en décembre 2024, puis 3-0 à St James' Park en avril 2025.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Ipswich Town - Newcastle United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Ipswich Town - Newcastle United en Premier League ?

Ipswich Town - Newcastle United aura lieu à Portman Road, à Ipswich, le samedi 12 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour Ipswich Town - Newcastle United en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Ipswich Town et Newcastle United, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel et billetterie d’Ipswich Town : Les billets pour les matches à domicile sont principalement distribués sur la plateforme officielle de billetterie d’Ipswich Town. La priorité est généralement donnée aux membres du club et aux détenteurs d’un abonnement avant la mise en vente générale des places restantes, sous réserve de disponibilité.

Les billets pour les matches à domicile sont principalement distribués sur la plateforme officielle de billetterie d’Ipswich Town. La priorité est généralement donnée aux membres du club et aux détenteurs d’un abonnement avant la mise en vente générale des places restantes, sous réserve de disponibilité. Billetterie officielle de Newcastle United pour le secteur visiteurs : Pour les supporters visiteurs, les billets du secteur réservé à Newcastle à Portman Road sont attribués et vendus directement sur la billetterie officielle du club. La priorité est généralement accordée aux détenteurs d’un abonnement pour les déplacements et aux membres des catégories supérieures, selon leurs points de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Ipswich Town - Newcastle United en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Ipswich Town et Newcastle United :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard pour adultes : De 34 £ à 38 £ pour les places dans la partie basse des tribunes, et de 43 £ à 48 £ pour celles situées dans la partie haute ou au centre.

De pour les places dans la partie basse des tribunes, et de pour celles situées dans la partie haute ou au centre. Tarifs réduits (65 ans et plus et moins de 23 ans) : Généralement entre 24 £ et 34 £ , selon la catégorie du match et l’emplacement dans les tribunes.

Généralement entre , selon la catégorie du match et l’emplacement dans les tribunes. Moins de 19 ans / jeunes : Généralement entre 12 £ et 20 £ .

Généralement entre . Secteur visiteurs officiel (supporters de Newcastle) : Prix plafonné à l’échelle nationale à 30 £ par billet adulte.

Prix plafonné à l’échelle nationale à par billet adulte. Prestations d’hospitalité officielles pour le match : À partir de 110 £ à 270 £ et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par les clubs ont trouvé preneur, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Places standard : À partir d’environ 79 £.

À partir d’environ Prix moyens des annonces : De 120 £ à 260 £ .

De . Offres VIP et prestations d’hospitalité sur le marché secondaire : Généralement à partir de 325 £ à 430 £ et plus.

Ipswich Town - Newcastle United en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Ipswich Town et de Newcastle United

Ipswich compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Premier League. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 à domicile contre Bournemouth. Au cours de cette série, Ipswich a aussi fait match nul contre Hull City et Nottingham Forest. Le club a battu Fulham 2-1 plus tôt dans cette série, mais s’est incliné 3-2 face à Manchester City. Sur ces cinq matches, Ipswich a inscrit neuf buts et en a encaissé huit.

Newcastle compte une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 contre Fulham, après des défaites face à Everton en Premier League et en Carabao Cup. Sa seule victoire dans cette série est un succès 2-0 sur le terrain de Crystal Palace. Newcastle a marqué cinq buts et en a encaissé quatre au cours de ces cinq rencontres.

Ipswich Town - Newcastle United : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à avril 2025, lorsque Newcastle a battu Ipswich 3-0 à St James' Park en Premier League. Avant cela, Ipswich avait reçu Newcastle en décembre 2024 et subi une lourde défaite 4-0 à Portman Road. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, qui comprennent également trois matches de Championship, Newcastle présente le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour Ipswich, ainsi qu’un match nul.