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Comment obtenir des billets pour Ipswich Town-Liverpool : prix de la Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

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Voici comment réserver des billets pour un énorme choc de Premier League à Portman Road

La dernière fois qu’Ipswich Town évoluait en Premier League, il avait fallu attendre le 30 décembre pour enregistrer sa première victoire à domicile. Heureusement pour les supporters des Tractor Boys, ce poids a déjà été enlevé de leurs épaules cette saison, après leur succès 2-1 contre Sunderland à Portman Road lors du week-end d’ouverture de la saison 2026/27.

Ils chercheront désormais à bâtir sur ces bases lorsqu’ils accueilleront Liverpool dans leur antre du Suffolk pour un choc en nocturne le vendredi 4 septembre, lors de la 3e journée de la campagne. Vous pouvez vous aussi y assister en réservant vos places dès aujourd’hui.

Il faut remonter à l’ère pré-Premier League pour retrouver la dernière fois où Ipswich a décroché une victoire contre Liverpool à Portman Road. Mich d'Avray et Kevin Wilson avaient été les héros de Town ce fameux jour de 1986, l’équipe à domicile remontant au score pour surprendre les Reds de Kenny Dalglish.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour Ipswich Town-Liverpool, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Ipswich Town vs Liverpool ?

Ipswich Town vs Liverpool se joue à Portman Road, à Ipswich, le vendredi 4 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 20 h BST.

crest
Premier League - Journée 3
Portman Road

Comment acheter des billets de Premier League pour Ipswich Town vs Liverpool

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leurs places ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente traditionnelles en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires par tirage au sort pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres n’ayant pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés au prix facial via le Ticket Exchange officiel du club.
  • Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour tenter de trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Ipswich Town vs Liverpool ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

  • Âges et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.
  • Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby sont rangées en catégorie A et affichent les prix faciaux les plus élevés.
  • Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont vendues à prix premium, tandis que les places du niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile au prix facial, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarifs et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

Forme

IPS

IPS - Forme

RAY
V3-0
FCU
V2-4
SUN
V2-1
LEI
V3-1
MUN
D5-2
But marqué (encaissé)
14/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
LIV

LIV - Forme

ASM
D2-3
COM
N0-0
COM
V2-0
NEW
N2-2
NFO
N2-2
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Historique récent des confrontations directes

Face à face

IpswichNulLiverpool
0
0
5
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
FDM
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FDM
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
FDM
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
5
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FDM
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
6
FDM
1Buts marqués17
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Infos d’équipes et effectifs

Ipswich vs Liverpool compositions

4-2-3-1
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Formation
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
K. ScherpenK. ScherpenI. DiopI. DiopJ. GreavesJ. GreavesD. O'SheaD. O'SheaL. DavisL. DavisJ. EncisoJ. EncisoA. FatawuA. FatawuD. MaedaD. MaedaE. PalaciosE. PalaciosS. LukicS. LukicEmersonnEmersonnA. BeckerA. BeckerR. AraujoR. AraujoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezV. MunozV. MunozF. WirtzF. WirtzC. GakpoC. GakpoA. Mac AllisterA. Mac AllisterD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Ipswich

Onze de départ

Liverpool

Remplaçants

Entraineur

  • Gary O´Neil
  • A. Iraola
Ipswich

Blessures et suspensions

Liverpool

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
N
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
N
N
N
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
N
V
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
N
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
N
D
N
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
N
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
N
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
N
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
N
N
N
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
N
N
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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