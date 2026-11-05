Comment obtenir des billets pour Ipswich Town contre Aston Villa : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Ipswich Town accueille Aston Villa le samedi 28 novembre 2026 à Portman Road, à Ipswich.

Leurs récentes confrontations en première division ont été serrées : les deux équipes ont fait match nul lors de leurs deux rencontres de la saison 2024-2025 de Premier League. Leur duel de septembre 2024 à Portman Road s’est soldé par un spectaculaire match nul 2-2, les deux équipes ayant marqué.

Voici, avec GOAL, tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Ipswich Town-Aston Villa, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Ipswich Town et Aston Villa ?

Ipswich Town-Aston Villa se joue à Portman Road, à Ipswich, le samedi 28 novembre 2026.

Premier League - Journée 12 28 nov. 2026 - 12:30 Portman Road

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Ipswich Town et Aston Villa ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Ipswich Town et Aston Villa, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur les sites officiels d’Ipswich Town ou d’Aston Villa, sous réserve de disponibilité et selon les conditions d’adhésion et le nombre de points de fidélité requis par les clubs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Ipswich Town et Aston Villa ?

Voici une estimation des prix et des différentes options pour les billets du match de Premier League entre Ipswich Town et Aston Villa :

1. Canaux officiels des clubs

Billets classiques pour adultes : Ils coûtent généralement entre 28 £ et 48 £, selon l’emplacement du siège et la catégorie attribuée au match par Ipswich Town à Portman Road.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Billets standard en revente : Les prix débutent autour de 107 £ et plus pour des places dans les tribunes supérieures et inférieures, en raison de la forte demande.

Les prix débutent autour de pour des places dans les tribunes supérieures et inférieures, en raison de la forte demande. Offres VIP avec prestations d’accueil : Elles débutent généralement aux alentours de 356 £.

Ipswich Town-Aston Villa en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Ipswich Town et d’Aston Villa

Ipswich compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec six buts marqués et neuf encaissés. Son seul succès sur cette période est une victoire 2-1 à domicile contre Fulham. Ipswich s’est par ailleurs incliné 3-2 face à Manchester City et 4-2 contre Arsenal en Carabao Cup. Son dernier match s’est terminé par un nul 1-1 contre Nottingham Forest. Les défaites consécutives face à City et Everton plus tôt dans cette série mettent en évidence ses difficultés contre les équipes de la première moitié du classement.

Aston Villa aborde ce match dans une bien meilleure dynamique, avec quatre victoires et un seul nul lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Manchester City en Premier League. Villa a également infligé un 6-0 à Fenerbahçe et battu Viking 3-1 en Ligue des champions. Son nul 2-2 contre Brentford est le seul match de cette série qu’il n’a pas remporté. Villa a marqué 12 buts en cinq rencontres.

Ipswich Town-Aston Villa : les dernières confrontations

Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois en février 2025, lors d’un match de Premier League qui s’est terminé sur le score de 1-1 à Villa Park. Auparavant, leur rencontre de septembre 2024 à Portman Road s’était elle aussi conclue par un nul, 2-2. Leurs deux dernières confrontations en Premier League se sont donc achevées sur des matches nuls. Sur leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, Villa présente le meilleur bilan, grâce notamment à des victoires en Championship qui figurent dans les données aux côtés de ces deux nuls en première division.