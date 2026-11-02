Ipswich Town reçoit l’AFC Bournemouth le dimanche 8 novembre 2026 à Portman Road, à Ipswich.

Leurs dernières confrontations dans l’élite remontent à la saison 2024-2025 de Premier League et se sont toutes deux terminées sur le score serré de 2-1. L’AFC Bournemouth s’est imposé 2-1 à Portman Road en décembre 2024, avant qu’Ipswich Town ne lui rende la pareille en gagnant 2-1 à l’extérieur, au Vitality Stadium, en avril 2025.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Ipswich Town contre l’AFC Bournemouth, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Ipswich Town et l’AFC Bournemouth ?

Le coup d’envoi d’Ipswich Town contre l’AFC Bournemouth sera donné le dimanche 8 novembre 2026 à Portman Road, à Ipswich.

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 09:00 Portman Road

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Ipswich Town et l’AFC Bournemouth ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Ipswich Town et l’AFC Bournemouth :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus sûr et le plus direct est de passer par Ipswich Town FC. Les billets sont généralement distribués par tirage au sort parmi les membres, lors de périodes de vente ouvertes aux membres, ainsi qu’au guichet officiel du club ou sur sa billetterie en ligne.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets du club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Ipswich Town et l’AFC Bournemouth ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Ipswich Town et l’AFC Bournemouth à Portman Road, selon qu’ils sont vendus par les canaux officiels du club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Billets adultes standard au prix officiel : Les places ordinaires pour adultes commencent généralement aux alentours de 28 à 33 £ (selon la catégorie attribuée au match), tandis que les places de catégorie supérieure ou offrant une vue centrale coûtent davantage.

Les places ordinaires pour adultes commencent généralement aux alentours de (selon la catégorie attribuée au match), tandis que les places de catégorie supérieure ou offrant une vue centrale coûtent davantage. Offres d’hospitalité : Les expériences VIP et les offres d’hospitalité les jours de match, réservées directement sur le portail du club, comprennent des places haut de gamme ainsi que l’accès à un salon et un service de restauration, à partir de 150 à 300 £ et plus par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Tribunes basses et places ordinaires : Les places ordinaires mises en vente commencent généralement aux alentours de 100 à 110 £ selon l’offre disponible.

Les places ordinaires mises en vente commencent généralement aux alentours de selon l’offre disponible. Places le long du terrain et places haut de gamme : Les places offrant une meilleure vue dans les niveaux inférieurs et supérieurs des tribunes latérales coûtent entre 180 et 350 £ et plus .

Les places offrant une meilleure vue dans les niveaux inférieurs et supérieurs des tribunes latérales coûtent entre . Revente de places VIP et d’offres d’hospitalité à la dernière minute : Les prix des offres très demandées ou VIP mises en vente peuvent dépasser 500 à 1 000 £ et plus à l’approche du match.

Ipswich Town contre l’AFC Bournemouth en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Ipswich Town et de l’AFC Bournemouth

Ipswich aborde ce match en mauvaise forme, avec une seule victoire lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan d’une victoire, aucun nul et quatre défaites. Son unique succès est intervenu contre Crystal Palace, battu 2-3 à l’extérieur en Premier League. Ipswich a depuis perdu contre Liverpool, Arsenal en Carabao Cup et Everton, en encaissant beaucoup de buts. Sur ces cinq matches, le club a inscrit huit buts et en a concédé dix. Son bilan défensif est clairement préoccupant.

Bournemouth affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est une défaite 0-1 contre Liverpool en Premier League. Auparavant, le club avait fait match nul 2-2 à Brentford et battu la Real Sociedad 1-2 à l’extérieur en Ligue Europa. Une victoire 4-0 contre Lincoln City en Carabao Cup figure également dans cette série. Bournemouth a marqué dix buts et en a encaissé sept lors de ces cinq matches, affichant une production offensive supérieure à ce que son classement en championnat pourrait laisser penser.

Ipswich Town contre l’AFC Bournemouth : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Premier League le 2 avril 2025 : l’AFC Bournemouth recevait Ipswich Town et s’est incliné 1-2. Auparavant, Ipswich avait accueilli Bournemouth en décembre 2024 et avait également perdu 1-2, ce qui signifie que Bournemouth a remporté leurs deux récentes confrontations en Premier League. Sur les cinq dernières rencontres recensées, qui comprennent aussi trois matches de Championship, Bournemouth a l’avantage avec deux victoires, contre un match nul et deux autres matches nuls lors des rencontres restantes.