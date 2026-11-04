L’Inter Milan reçoit le VfB Stuttgart le mercredi 25 novembre 2026 au stade Giuseppe-Meazza, à Milan.

L’Inter aborde cette phase de la Ligue des champions avec l’ambition de s’appuyer sur ses excellents résultats à domicile au stade Giuseppe-Meazza, où le club donne traditionnellement du fil à retordre aux équipes allemandes en déplacement. Le VfB Stuttgart espère se faire remarquer dans la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs et compte sur sa rigueur tactique pour négocier ce déplacement difficile chez un poids lourd du continent.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Inter Milan-VfB Stuttgart, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre l’Inter et le VfB Stuttgart ?

Le match entre l’Inter Milan et le VfB Stuttgart aura lieu au stade Giuseppe-Meazza, à Milan, le mercredi 25 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre l’Inter et le VfB Stuttgart ?

Voici les différentes possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre l’Inter Milan et le VfB Stuttgart à San Siro :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus direct et le plus fiable est de passer par le site officiel et la billetterie de l’Inter Milan. Les billets destinés au grand public, s’ils sont disponibles, sont généralement mis en vente après les périodes de priorité réservées aux abonnés et aux membres du club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets sont tous vendus par les canaux officiels du club, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre l’Inter et le VfB Stuttgart ?

Voici une estimation des prix pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre l’Inter et le VfB Stuttgart :

1. Canaux officiels du club

Tribunes supérieures (Terzo Anello) : À partir d’environ 35 à 45 € .

À partir d’environ . Deuxième niveau (Secondo Anello) : Entre 50 et 90 € , selon que les places se situent sur les côtés ou derrière les buts.

Entre , selon que les places se situent sur les côtés ou derrière les buts. Premier niveau (Primo Anello) : Généralement entre 100 et plus de 250 € directement auprès du club.

Généralement entre directement auprès du club. Offres d’hospitalité officielles : À partir d’environ 300 à plus de 600 € par billet, avec restauration et accès à un salon premium.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente de places en tribune supérieure : À partir d’environ 52 à 60 € .

À partir d’environ . Revente de places au niveau intermédiaire : Généralement entre 75 et 150 € , selon la proximité avec la pelouse.

Généralement entre , selon la proximité avec la pelouse. Revente de places au niveau inférieur et de places premium : Entre 180 et plus de 350 €, selon la demande et la disponibilité des billets.

Inter-VfB Stuttgart en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Inter et du VfB Stuttgart

L’Inter a enregistré quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. Auparavant, le club avait également battu Bologne 3-1 en Serie A. Sa seule défaite sur cette période a été concédée contre le Club Brugge, sur le score de 4-3 en Ligue des champions. L’Inter a marqué neuf buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

Le VfB Stuttgart compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 3-2 contre le Borussia Moenchengladbach en Bundesliga. Stuttgart s’est également incliné 1-0 face au Hamburger SV en championnat. Son meilleur résultat sur cette période est une victoire 3-0 à l’extérieur contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions. Lors de son dernier match européen, le club a fait match nul 1-1 avec l’Atletico Madrid. En cinq rencontres, il a marqué sept buts et en a encaissé neuf.

Inter-VfB Stuttgart : les confrontations récentes

Les données fournies ne contiennent aucun historique des confrontations entre l’Inter Milan et le VfB Stuttgart. Des éléments supplémentaires sur leurs précédentes rencontres seront ajoutés dès qu’ils seront disponibles.