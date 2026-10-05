L’Inter s’apprête à affronter le Shakhtar Donetsk le mercredi 21 octobre 2026 au Giuseppe Meazza de Milan.

Historiquement, l’Inter Milan a l’avantage en compétition européenne, avec un bilan invaincu face au Shakhtar Donetsk lors de leurs sept précédentes confrontations officielles. Leurs plus récentes rencontres en Ligue des champions de l’UEFA remontent à la phase de groupes 2021-2022, où l’Inter s’est imposé 2-0 à domicile après un match nul 0-0 à l’extérieur.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Inter-Shakhtar Donetsk, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi d’Inter-Shakhtar Donetsk en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi d’Inter-Shakhtar Donetsk sera donné au Giuseppe Meazza de Milan, le mercredi 21 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Comment acheter des billets pour Inter-Shakhtar Donetsk en Ligue des champions ?

Plusieurs options principales existent pour obtenir des billets pour le match de Inter-Shakhtar Donetsk en Ligue des champions de l’UEFA au stade San Siro :

1. Les canaux officiels de billetterie des clubs

Site officiel de l’Inter : Les abonnés (détenteurs de la carte Siamo Noi ) et les membres inscrits de l’Inter Club bénéficient d’un accès prioritaire à des tarifs réduits. La vente ouvre au grand public après celle réservée aux membres, sous réserve de disponibilité.

Portail officiel du Shakhtar Donetsk : Les supporters du Shakhtar Donetsk doivent consulter les canaux officiels de distribution du club pour l’attribution du contingent visiteurs dans le Terzo Anello Blu (troisième anneau bleu).

Comment acheter des billets pour Inter-Shakhtar Donetsk en Ligue des champions ?

Plusieurs options principales existent pour acheter des billets pour le match de Inter-Shakhtar Donetsk en Ligue des champions de l’UEFA au stade San Siro. Le coût des billets varie selon que vous les achetez au tarif facial directement auprès des clubs ou via des plateformes de revente :

1. Billetterie officielle de l’Inter Milan

Billets de base : Places standard à partir d’environ 35 € à 50 € dans les anneaux supérieurs (Terzo Anello), jusqu’à 120 € à 250 € pour les places basses en tribune principale (Primo Anello).

Billets Plus : Ils offrent une flexibilité supplémentaire, comme une option gratuite de transfert de nom ou de titulaire.

VIP & hospitalité : Places premium avec accès au salon et restauration, généralement proposées entre 300 € à 650 €+ par personne.

2. Contingent officiel visiteurs

Les plafonds standards des billets visiteurs en Ligue des champions de l’UEFA situent généralement ces places autour de 30 € à 45 € .

3. Plateformes secondaires de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub affichent des prix dans les fourchettes suivantes selon la demande et l’emplacement des places :

Troisième anneau (Terzo Anello) : Environ 60 € à 110 €

Deuxième anneau (Secondo Anello) : Environ 110 € à 220 €

Premier anneau (Primo Anello) : Environ 200 € à 450 €+

Inter-Shakhtar Donetsk en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Inter-Shakhtar Donetsk

L’Inter a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un match nul 2-2 contre la Roma en Serie A, après être revenu de deux buts de retard pour égaliser. Avant cela, l’équipe a battu l’Udinese 5-3 et pris le dessus sur Naples 3-2 après avoir été menée 2-0. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 2-1 contre le Real Madrid en Ligue des champions. Sur ces cinq matches, l’Inter a inscrit 11 buts et en a encaissé six.

Le Shakhtar a remporté deux matches, fait un nul et perdu une rencontre sur ses quatre derniers matches enregistrés, avec un autre résultat disponible. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 2-0 contre le Chornomorets Odesa en Premier League ukrainienne. Le club a fait match nul 1-1 contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions et a subi une défaite 0-2 à domicile contre le Polissya Zhytomyr en championnat. Le Shakhtar a montré qu’il pouvait obtenir des résultats en Europe, mais sa forme sur le plan national a été irrégulière.

Inter-Shakhtar Donetsk : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte à la phase de groupes de la Ligue des champions du 24 novembre 2021, lorsque l’Inter s’est imposé 2-0 au Giuseppe Meazza. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Inter en a remporté deux et le Shakhtar aucune, pour trois matches nuls. Le résultat le plus net dans les données est une victoire 5-0 de l’Inter en Ligue Europa en août 2020.