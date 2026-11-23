Inter Club d'Escaldes reçoit AGF le jeudi 17 décembre 2026 à l'Estadi de la FAF.

Inter Club d'Escaldes et AGF Aarhus ne se sont jamais affrontés, ni en compétition ni en match amical. Cette rencontre de la phase de ligue de la Ligue Conférence de l'UEFA sera donc leur première confrontation. Le match constitue aussi une rare opposition entre clubs de ces deux pays : Inter Club d'Escaldes n'a encore jamais joué contre un club danois en compétition de l'UEFA, tandis qu'AGF n'a que peu d'antécédents face à des adversaires andorrans.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Inter Club d'Escaldes - AGF, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match Inter Club d'Escaldes - AGF en Ligue Conférence ?

Inter Club d'Escaldes - AGF se joue à l'Estadi de la FAF le jeudi 17 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour Inter Club d'Escaldes - AGF en Ligue Conférence ?

Voici les possibilités d'achat de billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Inter Club d'Escaldes et AGF :

1. Canaux officiels des clubs

Canaux officiels d'Inter Club d'Escaldes : Les billets pour les matches à domicile en Andorre sont généralement mis en vente sur le site officiel et les réseaux sociaux du club à l'approche de la rencontre, ou vendus aux guichets du stade le jour du match s'il reste des places.

Les billets pour les matches à domicile en Andorre sont généralement mis en vente sur le site officiel et les réseaux sociaux du club à l'approche de la rencontre, ou vendus aux guichets du stade le jour du match s'il reste des places. Quota officiel de places d'AGF pour les visiteurs : Les supporters en déplacement peuvent acheter des billets pour la tribune qui leur est réservée directement sur la billetterie officielle d'AGF Aarhus, sous réserve des règles de priorité du club liées aux points de fidélité ou aux abonnements.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si toutes les places proposées par les clubs sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets en vente libre sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue Conférence lorsque les quotas de places mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Inter Club d'Escaldes - AGF en Ligue Conférence ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre Inter Club d'Escaldes et AGF :

1. Canaux officiels des clubs

Places en vente libre / zones latérales non couvertes : 20 à 35 € .

. Tribune principale couverte : 35 à 50 € .

. Tribune visiteurs (supporters d'AGF) : 20 à 40 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places en vente libre / zones latérales non couvertes : 420 à 435 € .

. Tribune principale couverte / places de catégorie intermédiaire : 435 à 600 € et plus .

. VIP / prestations d'accueil haut de gamme : 600 à 1 150 € et plus.

Inter Club d'Escaldes - AGF en Ligue Conférence : tout ce qu'il faut savoir

La forme d'Inter Club d'Escaldes et d'AGF

Inter Club d'Escaldes compte une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s'est soldée par un nul 1-1 contre Sporting Escaldes en 1. Division, après une défaite 2-1 face au FK Crvena Zvezda en Ligue Conférence. Sur ces cinq matches, Escaldes a inscrit quatre buts et en a encaissé six, ses deux rencontres européennes s'étant achevées par des défaites.

AGF affiche une meilleure forme, avec trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. L'équipe de Poulsen a battu l'AC Horsens 2-0 en Superleague lors de sa dernière sortie, et son nul 0-0 contre Braga en Ligue Conférence a témoigné de sa solidité défensive au plus haut niveau. Elle a marqué cinq buts et en a encaissé trois sur cette période. Ses victoires consécutives contre le FC Roskilde et Viborg avant le match contre Braga ont montré sa régularité offensive.

Inter Club d'Escaldes - AGF : historique récent des confrontations

Aucune donnée sur de récentes confrontations entre Inter Club d'Escaldes et AGF n'est disponible. Le jeu de données fourni ne contient aucun précédent pour cette affiche.