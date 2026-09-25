L’Inter affronte le Club Bruges le mardi 13 octobre 2026 au Giuseppe Meazza, à Milan.

Les deux équipes sont à la recherche de points cruciaux en ce début de tournoi après avoir subi de courtes défaites lors de la 1re journée. Le fait de jouer à domicile donne un avantage significatif aux Nerazzurri, mais le Club Bruges tentera de créer la surprise en Italie.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Inter-Club Bruges, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi d’Inter-Club Bruges en Ligue des champions ?

Inter-Club Bruges débute au Giuseppe Meazza, à Milan, le mardi 13 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Comment acheter des billets pour Inter-Club Bruges en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour Inter Milan-Club Bruges en Ligue des champions de l’UEFA à San Siro, suivez ces options et phases d’achat officielles :

1. Achat officiel direct (site web de l’Inter Milan)

Où acheter : Achetez directement en ligne via la plateforme officielle de billetterie de l’Inter Milan (inter.it/tickets) ou via le partenaire billetterie autorisé de l’Inter, Vivaticket.

Prévente / accès prioritaire : Les détenteurs d’un abonnement saison complet et les membres actifs d’Inter Club PLUS bénéficient de fenêtres de vente prioritaires pour acheter jusqu’à quatre billets supplémentaires avant le grand public.

Vente générale : Une fois les phases de prévente terminées, les billets restants sont mis en vente pour le grand public directement sur le site officiel. Vous aurez besoin d’un profil enregistré sur le site de l’Inter pour finaliser la réservation.

2. Secteur visiteurs (supporters du Club Bruges)

Si vous souhaitez vous asseoir dans le secteur visiteurs, les billets sont vendus et distribués exclusivement par le Club Bruges à ses abonnés ou membres du club enregistrés via le portail officiel de billetterie du Club Bruges.

Combien coûtent les billets pour Inter-Club Bruges en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour Inter-Club Bruges en Ligue des champions de l’UEFA varient en fonction de la catégorie de siège et de la plateforme d’achat :

Billetterie officielle grand public : Les prix des billets au Giuseppe Meazza (San Siro) vont généralement de 30 € à 40 € pour les places du second anneau derrière les buts, jusqu’à 150 € à 250 € pour les places centrales en tribune basse.

VIP & hospitalité : Les offres premium d’hospitalité commencent généralement à partir de 250 € à 500 €+ par billet.

Plateformes de revente : Sur les plateformes de revente telles que StubHub , les billets sont souvent vendus avec une majoration en raison de la demande, généralement à partir d’environ 60 € à 80 € pour les anneaux supérieurs et au-delà de 300 €+ pour les places premium en tribune basse.

Inter-Club Bruges en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Inter et du Club Bruges

L’Inter a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, sa seule défaite étant intervenue contre le Real Madrid en Ligue des champions, sur le score de 2-1. En Serie A, le club s’est montré clinique, en battant Monza 4-1, en s’imposant 1-0 sur le terrain de Cagliari, puis en dominant Naples 3-2 à San Siro. Sur ces cinq matches, les Nerazzurri ont marqué 11 buts et en ont encaissé six.

Le Club Bruges a remporté deux de ses cinq derniers matches officiels et en a perdu deux. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 3-1 contre le Royal Antwerp en Jupiler Pro League, mais le club a été battu 3-2 par Aston Villa lors de son entrée en lice en Ligue des champions. Ses autres défaites sont intervenues contre La Gantoise, tandis que des victoires face à Lommel et au Cercle Bruges encadrent une série de résultats mitigés.

Inter-Club Bruges : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes récentes entre ces deux clubs n’a été fournie, il n’est donc pas possible de confirmer un historique à ce stade.