Hull City affronte Everton le dimanche 11 octobre 2026 au MKM Stadium, à Hull.

Lors de leur plus récente confrontation officielle, le 8 janvier 2022, Everton a décroché une victoire spectaculaire 3-2 contre Hull City au troisième tour de la FA Cup, au MKM Stadium. Avant cela, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul 2-2 très disputé en Premier League, dans le même stade, le 30 décembre 2016.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Hull City contre Everton, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Hull City - Everton en Premier League ?

Hull City contre Everton se joue au MKM Stadium, à Hull, le coup d’envoi étant prévu. Les informations officielles de diffusion pour cette rencontre ne sont pas disponibles à l’heure actuelle.

Premier League - Journée 6 11 oct. 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Comment acheter des billets pour Hull City - Everton en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Hull City et Everton, voici les principales options d’achat :

Billetterie officielle du club recevant (Hull City) : La méthode la plus sûre et la plus directe consiste à passer par le portail officiel eTickets de Hull City ou par la ligne téléphonique de la billetterie. Les billets sont mis en vente par phases, avec généralement une priorité accordée aux membres officiels du club avant une mise en vente générale s’il reste des places.

Quota officiel visiteurs (Everton) : Les supporters d’Everton qui se déplacent doivent acheter les billets du secteur visiteurs directement via le portail officiel de la billetterie d’Everton. Ces billets nécessitent généralement des crédits de priorité ou une adhésion officielle payante au club en raison de la forte demande.

Packages officiels hospitalité : Si les billets standard en admission générale sont épuisés, les offres officielles d’hospitalité les jours de match et les packages VIP peuvent être achetés directement auprès de la billetterie du club ou de partenaires premium autorisés.

Combien coûtent les billets pour Hull City - Everton en Premier League ?

Les prix standard des billets à l’unité au MKM Stadium pour les matches à domicile de Hull City en Premier League varient généralement de 24 £ à 36 £ pour les adultes, selon l’emplacement et la catégorie de siège :

Billets adultes domicile : Les billets standards pour adultes à domicile coûtent généralement entre 24 £ et 35 £ selon la zone de placement.

Tarifs réduits domicile : Les billets pour les seniors, les jeunes adultes et les juniors varient généralement de 8 £ à 22 £ .

Supporters visiteurs : Les billets pour les supporters d’Everton sont plafonnés par les règles de la Premier League à un maximum de 30 £ .

Hull City - Everton en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Hull City et d’Everton

Hull City a remporté trois matches, fait un nul et n’en a perdu aucun lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 0-0 contre Aston Villa en Premier League le 5 septembre, tandis que son précédent match de championnat avait débouché sur une victoire 1-0 sur le terrain de Coventry City le 29 août. Un succès 2-0 en Premier League contre Manchester United le 22 août constitue le résultat marquant de cette série, en plus d’une victoire en Carabao Cup contre Stoke City. Hull a marqué deux buts et n’en a concédé aucun lors de ses trois matches de Premier League sur cette période.

Everton a pris sept points sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 sur le terrain de l’AFC Bournemouth le 29 août, après une victoire 2-0 contre Crystal Palace le 22 août. Un succès 4-0 en Carabao Cup contre Preston North End figure également dans cette série de cinq matches. Everton a inscrit neuf buts au cours de ces cinq rencontres et en a concédé deux, un bilan qui met en évidence une équipe capable offensivement malgré les perturbations d’un mercato compliqué.

Hull City - Everton : confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en FA Cup le 8 janvier 2022, quand Everton s’est imposé 3-2 au MKM Stadium. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, Everton compte deux victoires, tout comme Hull, pour un match nul. Le plus récent affrontement de Premier League figurant dans les données remonte au 30 décembre 2016, lorsque Hull et Everton ont partagé les points avec un nul 2-2 au MKM Stadium.

Classement de Hull City et d’Everton

Au classement de Premier League, Hull City occupe actuellement la deuxième place, tandis qu’Everton est dixième.