Hull City reçoit Nottingham Forest le mercredi 2 décembre 2026 au MKM Stadium, à Hull.

Avant leur rencontre en Premier League, leurs derniers affrontements officiels avaient eu lieu en Championship lors de la saison 2021-2022. Le plus récent s’était soldé par un match nul disputé (1-1) au MKM Stadium en mai 2022. Lors de leurs cinq dernières confrontations en championnat répertoriées, les résultats sont équilibrés : deux victoires pour chaque équipe et un match nul.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Hull City contre Nottingham Forest, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débute le match de Premier League entre Hull City et Nottingham Forest ?

Le coup d’envoi du match entre Hull City et Nottingham Forest sera donné au MKM Stadium, à Hull, le mercredi 2 décembre 2026.

Premier League - Journée 13 2 déc. 2026 - 14:30 The MKM Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Hull City et Nottingham Forest ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Hull City et Nottingham Forest, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Billetteries officielles des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus fiable et le plus sûr d’acheter des billets à leur prix initial est de passer directement par les billetteries officielles des clubs. Pour les rencontres à domicile, consultez la billetterie officielle de Hull City et, pour les matches au City Ground, celle de Nottingham Forest.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places à tarif standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Premier League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Hull City et Nottingham Forest ?

Voici les prix des billets pour la prochaine rencontre de Premier League entre Hull City et Nottingham Forest :

1. Billetteries officielles des clubs

Fourchette des prix initiaux : Généralement de 24 £ à 45 £ .

Généralement de . Tarifs selon la catégorie du match : Ils débutent généralement autour de 30 £, avec des tarifs réduits pour les jeunes et les seniors allant de 8 £ à 16 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Prix de départ à la revente : Ils se situent généralement autour de 107 £ à 153 £ pour les places en tribunes supérieures ou derrière les buts, en raison de la forte demande.

Ils se situent généralement autour de pour les places en tribunes supérieures ou derrière les buts, en raison de la forte demande. Prix moyens sur le marché : Ils peuvent atteindre 533 £ ou davantage pour les places les mieux situées.

Hull City contre Nottingham Forest en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Hull City et de Nottingham Forest

Hull City n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Premier League, avec une victoire, trois nuls et une défaite sur cette période. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul 1-1 contre Brentford. L’équipe a également fait match nul 2-2 contre Everton et 2-2 contre Chelsea au cours de cette série. Hull City a marqué six buts et en a encaissé sept lors de ces cinq matches, ce qui laisse entrevoir une équipe capable de participer à des rencontres ouvertes, mais incapable de les mener à bien.

Nottingham Forest n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de Premier League : une victoire 2-1 sur le terrain d’Aston Villa. Depuis, Forest a fait match nul 1-1 à Ipswich Town lors de sa rencontre la plus récente, mais ses défaites contre Arsenal, Crystal Palace et Coventry City témoignent d’une forme très irrégulière. En cinq matches, l’équipe a marqué cinq buts et en a encaissé six.

Hull City contre Nottingham Forest : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mai 2022, en Championship, lorsqu’ils avaient fait match nul 1-1 au MKM Stadium. Sur leurs cinq dernières confrontations répertoriées, toutes disputées en Championship, Nottingham Forest présente le meilleur bilan, avec deux victoires contre deux pour Hull City et un match nul. Forest a inscrit huit buts lors de ces cinq matches, contre cinq pour Hull.