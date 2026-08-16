Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Premier League
team-logoHull
The MKM Stadium
team-logoManchester United
Book Hull City vs Manchester United Tickets
Traduit par

Comment obtenir des billets pour Hull City - Manchester United : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

SHOPPING
Tickets
Premier League
Hull
Manchester United

Hull City retrouve la terre promise de la Premier League et vous pourriez les voir affronter Manchester United

Après une décennie d’absence, Hull City est enfin de retour en Premier League. Le club lancera sa très attendue campagne 2026/27 avec un énorme choc à domicile contre Manchester United, champion d’Angleterre à 20 reprises, le samedi 22 août.

Les supporters des Tigers sont encore sur leur petit nuage après la victoire de leur équipe contre Middlesbrough en finale des barrages de Championship à Wembley en mai, avec un but victorieux d’Oli McBurnie dans le temps additionnel.

Manchester United a également terminé la campagne 2025/26 en beauté, en décrochant une qualification pour la Ligue des champions après avoir fini troisième. Désormais nommé définitivement à la tête de l’équipe, Michael Carrick vise à s’appuyer sur les bases solides posées la saison dernière.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Hull City vs Manchester United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Premier League Hull City vs Manchester United ?

Hull City vs Manchester United débutera à 12 h 30 BST le samedi 22 août au MKM Stadium de Hull.

crest
Premier League - Journée 1
The MKM Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Hull City vs Manchester United

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Détenteurs d’abonnements de saison et de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches qu’ils n’utiliseront pas.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Bourses officielles d’échange de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.
  • Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour tenter d’obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Hull City vs Manchester United ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

  • Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, les juniors (généralement U18 ou U21), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.
  • Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.
  • Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles des tribunes inférieures sont vendues à des prix premium, tandis que les places situées derrière les buts dans les tribunes supérieures offrent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27 incluse, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font aussi partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents réservés aux visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

Forme

HUL

HUL - Forme

KSP
V0-3
RIZ
V1-2
KAS
N1-1
SGE
D2-0
NCE
N0-0
But marqué (encaissé)
6/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
MUN

MUN - Forme

RBK
V0-5
ATM
V2-1
PSG
N1-1
LEE
V1-1
MIL
D2-4
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Historique récent des confrontations directes

Face à face

HullNulManchester United
1
2
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Hull badge
Hull
HUL
0
FDM
Carabao Cup
Hull badge
Hull
HUL
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
Carabao Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Hull badge
Hull
HUL
0
FDM
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FDM
2Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Nouvelles des équipes et effectifs

Hull vs Manchester United compositions

5-4-1
Hull crest
Hull
HUL
Formation
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
K. TzolakisK. TzolakisN. MendyN. MendyL. CoyleL. CoyleS. AjayiS. AjayiJ. EganJ. EganR. GilesR. GilesR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudM. CrooksM. CrooksM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnieS. LammensS. LammensL. ShawL. ShawN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireA. HeavenA. HeavenB. FernandesB. FernandesA. SantosA. SantosP. DorguP. DorguB. MbeumoB. MbeumoY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
5-4-1
Hull

Onze de départ

Manchester United

Remplaçants

Entraineur

  • S. Jakirovic
  • M. Carrick
Hull

Blessures et suspensions

Manchester United

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
N
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
N
N
N
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
N
V
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
N
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
N
D
N
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
N
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
N
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
N
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
N
N
N
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
N
N
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google