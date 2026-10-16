Hull City reçoit Ipswich Town le samedi 31 octobre 2026 au MKM Stadium, à Hull.

Les deux équipes se sont déjà affrontées en Championship, avec une courte victoire 1-0 d’Ipswich à Portman Road. Les deux clubs cherchent à prendre de l’élan en début de saison dans l’élite, ce qui fait de cette rencontre automnale un rendez-vous important pour engranger des points.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Hull City contre Ipswich Town, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi du match de Premier League entre Hull City et Ipswich Town ?

Le match entre Hull City et Ipswich Town aura lieu au MKM Stadium, à Hull, le samedi 31 octobre 2026.

Premier League - Journée 9 31 oct. 2026 - 11:00 The MKM Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Hull City et Ipswich Town ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Hull City A.F.C. et Ipswich Town F.C. au MKM Stadium :

1. Canaux officiels des clubs

Abonnés et membres : Un accès prioritaire est généralement accordé d’abord aux membres officiels des clubs et aux détenteurs d’un abonnement, en fonction de leurs points de fidélité ou de priorité.

Vente au grand public : S’il reste des places après les périodes de vente prioritaires, les billets sont mis en vente directement sur la billetterie officielle de Hull City A.F.C.

Supporters visiteurs : Les billets destinés aux supporters d’Ipswich sont généralement distribués directement par la billetterie officielle d’Ipswich Town F.C., souvent selon un système de points de priorité ou par tirage au sort si la demande dépasse le quota disponible.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places d’entrée standard sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Premier League une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Hull City et Ipswich Town ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Hull City A.F.C. et Ipswich Town F.C. au MKM Stadium, selon le canal d’achat et la catégorie de places :

1. Canaux officiels des clubs

Tarif adulte : Les billets coûtent à partir d’environ 30 £ dans les zones standard, puis leur prix augmente selon la catégorie de places, par exemple entre les tribunes basses et les sections latérales premium.

Seniors (65 ans et plus) : Le tarif réduit commence à environ 16 £ dans certains blocs de places.

Jeunes (de 2 à 15 ans) : Les billets pour les jeunes coûtent à partir d’environ 8 £ dans les tribunes familiales et générales concernées.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tribunes hautes / places standard derrière les buts : Les billets en revente commencent généralement autour de 120 à 140 £ pour des places en tribune haute ou offrant une vue standard.

Places latérales / tribunes basses premium : Les billets situés plus près de la ligne médiane ou dans les meilleures sections des tribunes basses coûtent généralement de 180 à plus de 350 £ , selon les disponibilités sur le marché au moment de l’achat.

Formules VIP et hospitalité : Les places premium donnant accès à un salon, proposées par les plateformes de revente et les agences spécialisées dans l’hospitalité, dépassent généralement 450 à plus de 500 £ par billet.

Hull City contre Ipswich Town en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Hull City et d’Ipswich Town

Hull City a pris quatre points lors de ses cinq derniers matchs, avec une victoire, deux nuls et deux défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre Newcastle United en Premier League le 19 septembre, après un nul 2-2 face à Chelsea la semaine précédente. La seule victoire de Hull sur cette période a été obtenue à l’extérieur contre Coventry City. Un nul 0-0 face à Aston Villa figure également dans cette série. Sur ces cinq matchs, Hull a marqué cinq buts et en a encaissé six.

Ipswich Town traverse une période difficile, avec une seule victoire et quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Son unique succès a été obtenu sur le terrain de Crystal Palace, où il s’est imposé 2-3 le 12 septembre, mais il s’est depuis incliné 1-0 face à Everton en Premier League. Ipswich a également subi de lourdes défaites contre Manchester United, 5-2, et Arsenal en Carabao Cup, 2-4. Sur cette série de cinq matchs, il a marqué huit buts mais en a encaissé quatorze.

Hull City contre Ipswich Town : Le bilan des dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces clubs a eu lieu en Championship le 3 mars 2026, lorsqu’Ipswich Town a battu Hull City 1-0 à Portman Road. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Ipswich compte trois victoires contre une pour Hull, ainsi qu’un match nul. Cette série comprend une victoire 3-0 d’Ipswich en Championship en octobre 2023 et un succès 0-2 d’Ipswich au MKM Stadium en novembre 2025.