Comment obtenir des billets pour Hull City contre Brighton & Hove Albion : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Hull City reçoit Brighton & Hove Albion le dimanche 22 novembre 2026 au MKM Stadium, à Hull.

Leurs dernières confrontations en compétition officielle ont eu lieu lors de la saison 2015–2016 d’EFL Championship. Les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul 0-0 âprement disputé au MKM Stadium en février 2016. Plus tôt au cours de cette même année 2016, Hull City avait battu Brighton de justesse, 1-0, lors d’un match de FA Cup.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Hull City contre Brighton & Hove Albion, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Hull City et Brighton & Hove Albion ?

Le match entre Hull City et Brighton & Hove Albion se déroule le dimanche 22 novembre 2026 au MKM Stadium, à Hull.

Premier League - Journée 11 22 nov. 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Hull City et Brighton & Hove Albion ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Hull City et Brighton & Hove Albion, plusieurs options principales s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement sur le site officiel de Hull City est le moyen le plus fiable d’obtenir des billets au prix initial. Les membres du club et les abonnés bénéficient généralement de périodes de réservation prioritaires durant la première semaine de vente, avant que les places restantes ne soient mises en vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par le club sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places proposées initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Hull City et Brighton & Hove Albion ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Premier League entre Hull City et Brighton & Hove Albion au MKM Stadium :

1. Canaux officiels du club

Billet adulte au tarif général : Les prix commencent à 30 £ pour les places en zone standard et vont généralement jusqu’à environ 35 à 45 £ , selon la catégorie précise de la place et celle du match.

Les prix commencent à pour les places en zone standard et vont généralement jusqu’à environ , selon la catégorie précise de la place et celle du match. Billets à tarif réduit : Disponibles à partir de 16 £ pour les seniors, les jeunes adultes ou les autres catégories de personnes éligibles à un tarif réduit.

Disponibles à partir de pour les seniors, les jeunes adultes ou les autres catégories de personnes éligibles à un tarif réduit. Billets enfants (de 2 à 15 ans) : Les billets pour enfants commencent à un tarif de base accessible de 8 £ dans certaines zones du stade adaptées aux familles.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Revente de billets d’entrée générale : À partir de l’équivalent d’environ 115 à 120 £ .

À partir de l’équivalent d’environ . Revente de places premium ou de formules hospitalité : Les prix des places très demandées ou situées dans des blocs premium peuvent être nettement plus élevés, allant de 350 à plus de 1 000 £ selon les prestations comprises dans la formule et l’emplacement des sièges.

Hull City contre Brighton & Hove Albion en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Hull City et de Brighton & Hove Albion

Hull City compte deux matches nuls et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels, sans victoire sur cette période. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-0 contre Fulham en Premier League. Hull a également perdu 2-1 contre Newcastle United et 1-0 contre Sunderland en Carabao Cup au cours de cette série. Les deux matches nuls ont été obtenus contre Everton (2-2) et Chelsea (2-2). Hull a marqué cinq buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Brighton a remporté ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 5-0 contre Crystal Palace en Premier League. Brighton a également battu le FK Kauno Zalgiris 4-0 en Ligue Conférence et Arsenal 3-0 en Premier League durant cette période. Le club a inscrit 14 buts et en a encaissé trois lors de ces cinq matches, sans concéder de but à trois reprises.

Hull City contre Brighton & Hove Albion : les dernières confrontations

La dernière confrontation recensée entre les deux clubs remonte à février 2016, lorsque Hull City et Brighton avaient fait match nul 0-0 en Championship au MKM Stadium. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Hull compte deux victoires contre une pour Brighton, ainsi que deux matches nuls. La dernière victoire de Hull face à Brighton remonte à un match de FA Cup disputé à domicile en 2016, remporté 1-0, tandis que la seule victoire de Brighton a eu lieu en Championship en septembre 2015.