Comment obtenir des billets pour Hull City - Aston Villa : prix de la Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

Le premier match de Hull City en Premier League depuis dix ans n’aurait pas pu mieux se passer, puisque le club a renvoyé un Manchester United très attendu à ses chères études au MKM Stadium lors du week-end d’ouverture de la saison. L’équipe retrouve sa pelouse samedi 5 septembre, avec Aston Villa comme adversaire, et vous pourriez être présent pour voir si les Tigers rugiront une fois de plus.

Oli McBurnie a été le héros de Hull lors de sa célèbre victoire en play-offs à Wembley en mai, mais ce sont deux défenseurs qui ont volé la vedette à l’équipe de Sergej Jakirovic lors de son premier succès en Premier League dans cette nouvelle campagne. Semi Ajayi leur a donné l’avantage et la recrue record du club, Nobel Mendy, a doublé la mise.

Hull City avait mis presque trois mois à décrocher deux victoires à domicile lors de son précédent passage en Premier League. Ses fidèles supporters espèrent que cela ne prendra pas autant de temps cette fois-ci. Décrochera-t-il une nouvelle victoire à domicile contre Villa ?

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Hull City contre Aston Villa, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le match de Premier League entre Hull City et Aston Villa ?

Hull City affronte Aston Villa au MKM Stadium de Hull le samedi 5 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 17 h 30 BST.

Premier League - Journée 3 5 sept. 2026 - 12:30 The MKM Stadium

Comment acheter des billets pour Hull City vs Aston Villa en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou restituent au club les matches qu’ils ne peuvent pas utiliser.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Hull City vs Aston Villa ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les places de l’anneau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de tout premier rang disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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