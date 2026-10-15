La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour : la Hongrie s’apprête à recevoir l’Irlande du Nord à la Puskás Aréna de Budapest pour une rencontre internationale qui promet d’être disputée. Les deux sélections européennes cherchent à engranger des points précieux dans la course à la promotion au sein d’un groupe relevé.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur la date du match, les catégories de prix des billets et les démarches à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Hongrie - Irlande du Nord en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

La Hongrie affronte l’Irlande du Nord à la Puskás Aréna de Budapest, lors de cette rencontre du groupe 2 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA, dont le coup d’envoi est programmé.

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Puskas Arena

Où acheter des billets pour Hongrie - Irlande du Nord ?

Les billets officiels pour le match sont distribués par la billetterie de la Fédération hongroise de football, MLSZ Tickets, qui assure la vente au grand public des places pour les rencontres internationales disputées à domicile à Budapest. Il est conseillé aux supporters de s’inscrire rapidement sur le portail afin de pouvoir acheter des places dès l’ouverture de la vente au public.

Si toutes les places mises en vente par la billetterie officielle trouvent preneur ou si certains secteurs ne sont plus disponibles sur le site officiel, les plateformes de revente comme Ticombo constituent une solution pour trouver des billets.

Combien coûtent les billets pour Hongrie - Irlande du Nord ?

Sur la billetterie officielle, les billets standards pour ce match commencent à environ 20 à 30 € dans les tribunes de la Puskás Aréna.

Sur le marché de la revente, notamment sur Ticombo, les premiers prix se situent autour de 55 € lorsque les places de la billetterie officielle sont épuisées.

Hongrie - Irlande du Nord en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Hongrie et de l’Irlande du Nord

La Hongrie aborde cette rencontre en bonne forme, après avoir remporté quatre de ses cinq derniers matches, pour un bilan de V-V-N-V-D sur cette période. L’équipe de Rossi a battu le Kazakhstan 3-1 et la Finlande 2-1 lors de ses deux dernières sorties, inscrivant cinq buts sur ces deux seules rencontres. Sa seule défaite de cette série remonte à novembre 2025, face à l’Irlande en qualifications pour la Coupe du monde (3-2). Sur ces cinq matches, la Hongrie a marqué sept buts et en a encaissé cinq, affichant à la fois une menace offensive et certaines fragilités défensives.

Le bilan de l’Irlande du Nord sur ses cinq derniers matches est de V-N-D-V-D. L’équipe d’O’Neill a battu la Guinée 1-0 en juin avant de s’incliner 3-1 face à la France. Elle avait fait match nul 1-1 contre le pays de Galles plus tôt dans l’année. Ses résultats en qualifications pour la Coupe du monde témoignent de la même irrégularité : une victoire 1-0 contre le Luxembourg, mais une défaite 2-0 face à l’Italie. L’Irlande du Nord a inscrit quatre buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

Hongrie - Irlande du Nord : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux sélections remonte à mars 2022, lorsque la Hongrie s’était imposée 1-0 lors d’un match amical disputé à Belfast. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Hongrie présente le meilleur bilan, avec trois victoires, un nul et une victoire de l’Irlande du Nord. Le seul succès nord-irlandais remonte à un match de qualification pour le Championnat d’Europe en 2014, remporté 2-1 face à la Hongrie à Budapest.







