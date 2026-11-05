Comment obtenir des billets pour Hongrie - Irlande du Nord : prix, informations sur le match de Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA, ventes de dernière minute et plus encore

La Ligue des nations de l’UEFA est de retour : la Hongrie s’apprête à accueillir l’Irlande du Nord pour une rencontre internationale prometteuse à la Puskás Aréna de Budapest. Les deux équipes européennes se disputent de précieux points dans la course à la promotion au sein d’un groupe relevé.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur la date du match, les catégories de prix et la marche à suivre pour réserver vos places.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Hongrie - Irlande du Nord en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

La Hongrie affronte l’Irlande du Nord à la Puskas Arena de Budapest, où doit être donné le coup d’envoi de cette rencontre du groupe 2 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA.

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Puskas Arena

Où acheter des billets pour Hongrie - Irlande du Nord ?

Les billets officiels sont distribués sur MLSZ Tickets, la billetterie officielle de la Fédération hongroise de football, qui assure la vente au grand public pour les matches internationaux disputés à domicile à Budapest. Il est conseillé aux supporters de s’inscrire rapidement sur le portail afin de pouvoir acheter des places dès l’ouverture de la vente au public.

Si tous les billets de la vente officielle sont écoulés ou si certaines tribunes ne sont plus disponibles sur le site officiel, des plateformes de revente comme StubHub constituent une autre possibilité.

Combien coûtent les billets pour Hongrie - Irlande du Nord ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match sont proposés à partir d’environ 20 à 30 € dans les tribunes de la Puskás Aréna accessibles au grand public.

Sur des plateformes de revente comme StubHub, les prix d’entrée commencent autour de 55 € lorsque les billets standard de la vente officielle sont épuisés.

Hongrie - Irlande du Nord en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Hongrie et de l’Irlande du Nord

La Hongrie aborde ce match en bonne forme, avec quatre victoires lors de ses cinq dernières rencontres et une série de résultats V-V-N-V-D. L’équipe de Rossi a battu le Kazakhstan 3-1 et la Finlande 2-1 lors de ses deux dernières sorties, inscrivant cinq buts sur ces deux seuls matches. Sa seule défaite dans cette série est survenue contre l’Irlande lors des qualifications pour la Coupe du monde, sur le score de 3-2 en novembre 2025. Sur ces cinq rencontres, la Hongrie a marqué sept buts et en a encaissé cinq, affichant à la fois une menace offensive et une certaine fragilité défensive.

Le bilan récent de l’Irlande du Nord sur ses cinq derniers matches est de V-N-D-V-D. L’équipe d’O’Neill a battu la Guinée 1-0 en juin avant de s’incliner 3-1 contre la France, et avait fait match nul 1-1 face au pays de Galles plus tôt dans l’année. Ses résultats en qualifications pour la Coupe du monde témoignent de la même irrégularité : une victoire 1-0 contre le Luxembourg suivie d’une défaite 2-0 face à l’Italie. L’Irlande du Nord a marqué quatre buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

Hongrie - Irlande du Nord : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mars 2022, lorsque la Hongrie s’était imposée 1-0 lors d’un match amical disputé à Belfast. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Hongrie présente le meilleur bilan, avec trois victoires, contre un match nul et une victoire nord-irlandaise. Le seul succès de l’Irlande du Nord est intervenu lors d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe 2014, remporté 2-1 face à la Hongrie à Budapest.