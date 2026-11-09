La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec un choc international entre la Hongrie et l’Irlande du Nord à la Puskás Aréna de Budapest. Les deux sélections européennes sont à la lutte pour des points précieux dans la course à la promotion au sein de leur groupe.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur la date du match, les catégories de prix des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

Quand débute le match Hongrie-Irlande du Nord en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

La Hongrie affronte l’Irlande du Nord à la Puskás Aréna de Budapest, dans le cadre du groupe 2 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA.

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Puskas Arena

Où acheter des billets pour Hongrie-Irlande du Nord ?

Les billets officiels sont distribués sur MLSZ Tickets, la billetterie officielle de la Fédération hongroise de football, qui gère la vente au grand public des places pour les matches internationaux disputés à domicile à Budapest. Il est conseillé aux supporters de s’inscrire rapidement sur le portail afin de pouvoir acheter leurs places dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets officiels sont vendus ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le site officiel, les plateformes de revente comme StubHub constituent une autre possibilité.

Combien coûtent les billets pour Hongrie-Irlande du Nord ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match commencent à environ 20 à 30 € dans les tribunes ouvertes au grand public de la Puskás Aréna.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les premiers prix se situent autour de 55 € lorsque les billets standard de la vente officielle sont épuisés.

Hongrie-Irlande du Nord en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Hongrie et de l’Irlande du Nord

La Hongrie aborde cette rencontre en forme, après avoir remporté quatre de ses cinq derniers matches, sur une série de V-V-N-V-D. L’équipe de Rossi a battu le Kazakhstan 3-1 et la Finlande 2-1 lors de ses deux dernières sorties, inscrivant cinq buts sur ces seules rencontres. Sa seule défaite de la série est survenue face à l’Irlande en qualifications pour la Coupe du monde, sur le score de 3-2 en novembre 2025. Sur ces cinq matches, la Hongrie a marqué sept buts et en a encaissé cinq, affichant à la fois un potentiel offensif et certaines fragilités défensives.

Le bilan récent de l’Irlande du Nord sur ses cinq derniers matches est de V-N-D-V-D. L’équipe d’O’Neill a battu la Guinée 1-0 en juin avant de s’incliner 3-1 face à la France. Elle avait fait match nul 1-1 contre le pays de Galles plus tôt dans l’année. Ses résultats en qualifications pour la Coupe du monde témoignent de la même irrégularité : une victoire 1-0 contre le Luxembourg, suivie d’une défaite 2-0 face à l’Italie. L’Irlande du Nord a marqué quatre buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

Hongrie-Irlande du Nord : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux sélections remonte à mars 2022, lorsque la Hongrie s’est imposée 1-0 lors d’un match amical disputé à Belfast. Sur leurs cinq dernières rencontres, la Hongrie présente le meilleur bilan, avec trois victoires, contre un match nul et une victoire de l’Irlande du Nord. Ce seul succès nord-irlandais remonte à un match de qualification pour le Championnat d’Europe en 2014, remporté 2-1 contre la Hongrie à Budapest.