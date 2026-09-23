La Ligue des nations de l'UEFA est de retour, avec la Hongrie qui s'apprête à recevoir l'Irlande du Nord dans un choc international alléchant à la Puskás Aréna de Budapest. Les deux sélections européennes se battent pour de précieux points dans l'optique de la promotion, dans une phase de groupes relevée.

GOAL vous livre tous les détails essentiels sur la date du match, les catégories de prix des billets et les étapes à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Hongrie-Irlande du Nord en Ligue des nations B de l'UEFA ?

La Hongrie affronte l'Irlande du Nord à la Puskás Aréna de Budapest, avec un coup d'envoi programmé pour cette rencontre du groupe 2 de la Ligue des nations B de l'UEFA.

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Puskas Arena

Où acheter des billets pour Hongrie-Irlande du Nord ?

Les billets officiels du match sont distribués via le portail de billetterie officiel de la Fédération hongroise de football, MLSZ Tickets, qui gère les ventes classiques au grand public pour les matches internationaux à domicile disputés à Budapest. Les supporters doivent s'inscrire tôt sur le portail afin d'acheter les places standard dès l'ouverture de la vente au public.

Si les contingents principaux sont totalement épuisés ou si certains secteurs deviennent indisponibles sur le site officiel, des plateformes de marché secondaire comme Ticombo constituent la solution à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Hongrie-Irlande du Nord ?

Les billets standards pour ce match sur le portail de billetterie officiel commencent à environ 20 € à 30 € pour les sections de placement général à la Puskás Aréna.

Sur le marché secondaire, comme Ticombo, les prix d'entrée commencent autour de 55 € lorsque les contingents standards du marché principal sont épuisés.

Hongrie-Irlande du Nord en Ligue des nations B de l'UEFA : tout ce qu'il faut savoir

La forme de la Hongrie et de l'Irlande du Nord

La Hongrie arrive en forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, pour un bilan de V-V-N-V-D sur cette série. L'équipe de Rossi a battu le Kazakhstan 3-1 puis la Finlande 2-1 lors de ses deux sorties les plus récentes, inscrivant à elle seule cinq buts sur ces deux rencontres. Sa seule défaite durant cette séquence est intervenue contre l'Irlande lors des qualifications pour la Coupe du monde, avec un revers 3-2 en novembre 2025. Sur l'ensemble de ces cinq matches, la Hongrie a marqué sept buts et en a encaissé cinq, montrant à la fois un danger offensif et une certaine vulnérabilité défensive.

Le récent bilan de l'Irlande du Nord s'établit à V-N-D-V-D sur ses cinq derniers matches. L'équipe d'O'Neill a battu la Guinée 1-0 en juin avant de s'incliner 3-1 face à la France, et elle avait fait match nul 1-1 contre le pays de Galles plus tôt dans l'année. Ses résultats en qualifications pour la Coupe du monde racontent une histoire similaire d'irrégularité, avec une victoire 1-0 contre le Luxembourg compensée par une défaite 2-0 face à l'Italie. L'Irlande du Nord a marqué quatre buts et en a concédé six sur ces cinq matches.

Hongrie-Irlande du Nord : historique des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections remonte à mars 2022, lorsque la Hongrie s'était imposée 1-0 lors d'un match amical disputé à Belfast. En regardant les cinq dernières confrontations, la Hongrie présente le meilleur bilan global, avec trois victoires en cinq rencontres, pour un match nul et un succès de l'Irlande du Nord. L'unique victoire de l'Irlande du Nord est survenue lors d'un match de qualification pour le Championnat d'Europe 2014, lorsqu'elle avait battu la Hongrie 2-1 à Budapest.







