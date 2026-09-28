Comment obtenir des billets pour Hongrie - Géorgie : prix de la Ligue des nations de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Hongrie aura à cœur de livrer une meilleure performance dans l’édition actuelle de l’UEFA Nations League, après n’avoir remporté qu’un seul de ses huit matches lors de l’édition 2024/25 et avoir été reléguée de la Ligue A. Vous pouvez réserver dès aujourd’hui des billets pour les prochains matches de la Hongrie.

Après son match d’ouverture à domicile en UEFA Nations League contre l’Ukraine, puis un déplacement à Belfast pour affronter l’Irlande du Nord, la Hongrie recevra la Géorgie à la Puskás Aréna le vendredi 2 octobre, lors de la 3e journée de la phase de ligue de la compétition. Les Magyars affronteront ces trois équipes à domicile et à l’extérieur durant la phase de ligue, soit six matches au total.

Les vainqueurs de chaque groupe seront promus en UEFA Nations League A 2028-29, tandis que l’équipe classée quatrième de chaque groupe sera reléguée en UEFA Nations League C 2028-29. En outre, les équipes classées deuxièmes et troisièmes de chaque groupe accéderont aux barrages de promotion/relégation, disputés en matches aller-retour.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Hongrie-Géorgie en UEFA Nations League, y compris les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match Hongrie-Géorgie en UEFA Nations League ?

Hongrie-Géorgie se jouera à la Puskás Aréna (Budapest), le vendredi 2 octobre, avec un coup d’envoi prévu à 20 h 45 (CET).

UEFA Nations League B - Journée 3 2 oct. 2026 - 14:45 Puskas Arena

Comment acheter des billets pour Hongrie-Géorgie en UEFA Nations League

Les billets officiels pour le match Hongrie-Géorgie en UEFA Nations League doivent être achetés directement auprès des différentes fédérations nationales de football, plutôt que via un portail centralisé de l’UEFA.

Pour les supporters locaux, ils sont disponibles auprès de la Fédération hongroise de football (MLSZ) depuis la fin août. Des fenêtres de priorité ont d’abord été ouvertes aux membres officiels du club de supporters et aux abonnés, avant la mise en vente pour le grand public.

Les billets pour le parcage visiteurs ont été attribués et vendus par la Fédération géorgienne de football (GFF), via son partenaire officiel de billetterie Biletebi.ge.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Hongrie-Géorgie en UEFA Nations League ?

Les billets officiels pour le match Hongrie-Géorgie en UEFA Nations League allaient de 40 € à 95 € lorsqu’ils étaient achetés directement auprès de la fédération de football hôte.

Le stade de la Puskás Aréna est divisé en quatre grandes catégories :

Catégorie 1 (tribunes latérales - anneaux inférieurs) : il s’agit des billets standard premium, qui vous placent le long des lignes de touche principales (tribunes est et ouest) près de la pelouse. Ce sont les places les plus chères, mais elles offrent la meilleure vue.

Catégorie 2 (tribunes latérales - anneaux supérieurs) : situées le long des lignes de touche, mais dans les étages plus élevés du stade. Vous bénéficiez toujours d’une excellente vue latérale sur l’action, même si vous êtes assis plus loin de la pelouse.

Catégorie 3 (tribunes derrière les buts - anneaux inférieurs) : ces places se trouvent juste derrière les buts au niveau inférieur. C’est généralement là que s’installent les supporters locaux les plus passionnés, avec une ambiance incroyable et bruyante.

Catégorie 4 (tribunes derrière les buts - anneaux supérieurs) : l’option la plus abordable. Ces places sont derrière les buts dans l’étage le plus haut du stade.

Consultez les sites officiels des sélections nationales à l’approche du match pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître la disponibilité actuelle.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Puskás Aréna

La Puskás Aréna de Budapest, en Hongrie, est l’un des stades de football les plus impressionnants et les plus avancés technologiquement en Europe.

Inauguré en novembre 2019, il dispose d’une capacité de 67 215 places pour les matches de football et peut accueillir jusqu’à 80 000 personnes pour des concerts.

Le stade se dresse comme un monument à l’histoire du football hongrois, remplaçant totalement le légendaire Népstadion (stade du Peuple) tout en recyclant ses matériaux physiques et en préservant son bel héritage.

Moments mémorables à la Puskás Aréna :

Euro 2020 de l’UEFA : l’enceinte a accueilli quatre grands matches durant le tournoi. Elle a acquis une renommée mondiale en étant le seul stade à autoriser une affluence à 100 % de sa capacité pendant les restrictions liées à la pandémie de COVID-19, créant une atmosphère rugissante sans équivalent.

Finales de coupes d’Europe : elle a accueilli avec succès la Super Coupe de l’UEFA 2020 (Bayern Munich contre Séville), la finale de l’UEFA Europa League 2023 (Séville contre Rome) et la récente finale de l’UEFA Champions League 2026 (PSG contre Arsenal).

Concerts historiques : l’ancien stade a accueilli des figures légendaires de la musique comme Louis Armstrong, Queen (l’un des derniers concerts de Freddie Mercury), Michael Jackson et les Rolling Stones. La nouvelle enceinte perpétue cet héritage en recevant de très grands artistes actuels comme Rammstein et Guns N' Roses.

Une histoire recyclée : l’ancien stade n’a pas simplement été jeté. Environ 50 000 mètres cubes de béton et de matériaux provenant de l’ancien Népstadion ont été recyclés et intégrés aux fondations de la nouvelle Puskás Aréna.

Comment s’y rendre

Le meilleur moyen, et le plus fiable, de rejoindre la Puskás Aréna à Budapest est d’emprunter les transports en commun, car le stationnement privé est fortement limité les jours d’événement et les routes situées immédiatement autour du stade sont souvent fermées.

Le stade est situé dans le XIVe arrondissement de Budapest et est exceptionnellement bien relié au réseau de transport de la ville.

En métro : prendre le métro est le moyen le plus rapide de rejoindre l’enceinte et cela vous permet d’éviter complètement la circulation en ville.

Prenez la ligne M2 (rouge) du métro. Descendez à la station Puskás Ferenc Stadion, puis les portes du stade se trouvent à 2 à 5 minutes à pied.

En tramway : Budapest dispose d’un excellent réseau de tramway qui relie directement les quartiers périphériques à la zone du stade.

Prenez le tramway 1 ou 1A et descendez à l’arrêt Puskás Ferenc Stadion.

En bus ou en trolleybus : plusieurs lignes de surface s’arrêtent juste devant le stade, ce qui est parfait si vous arrivez depuis les quartiers voisins.

Trolleybus 75 : descendez à l’arrêt Egressy út / Stefánia út, qui vous dépose près du côté nord du complexe.

Bus locaux : les lignes 95, 130 et 195 desservent toutes la zone immédiate du stade.

À pied : si vous séjournez près du parc municipal (Városliget) ou de la gare de Keleti, venir à pied est très pratique. Le stade est situé le long de grands axes comme Dózsa György út et Stefánia út, avec de larges esplanades en granit adaptées aux piétons et conçues pour accueillir de grandes foules en toute sécurité.

Match Hongrie-Géorgie en UEFA Nations League : tout ce qu’il faut savoir

Hongrie-Géorgie : forme récente

Classement FIFA : Hongrie (39e) contre Géorgie (72e)

Depuis sa défaite lors de son dernier match de qualification pour la Coupe du monde en novembre dernier et son absence en phase finale, la Hongrie est restée invaincue lors de quatre matches amicaux, avec trois victoires et un nul. Tous ces amicaux ont été disputés à domicile.

Comme la Hongrie, la Géorgie aborde l’UEFA Nations League invaincue en 2026, avec deux victoires et deux nuls à son actif. Cependant, sa forme à l’extérieur dans les matches compétitifs doit s’améliorer, puisqu’elle a enchaîné trois défaites de suite loin de ses bases quand l’enjeu était réel.

Hongrie-Géorgie : historique récent des confrontations directes

Dans le football masculin senior, la Hongrie et la Géorgie présentent un bilan équilibré avec une victoire chacune. Leur dernière confrontation remonte à un match de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA 2002 à Tbilissi, en septembre 2001, que la Géorgie a remporté 3–1.

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Irlande du Nord NIR 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 2 Ukraine UKR 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3 Géorgie GEO 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 4 Hongrie HUN 1 0 0 1 0 1 -1 0 D Promotion Barrage Promotion Barrage Relégation Relégation







