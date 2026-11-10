Holstein Kiel reçoit le FC Köln le mardi 1er décembre 2026 au Holstein-Stadion, à Kiel.

Leur confrontation la plus marquante remonte aux barrages de promotion et de relégation en Bundesliga de mai 2021. Köln avait renversé son retard du match aller grâce à une nette victoire 5-1 à Kiel, assurant ainsi son maintien dans l’élite. Les deux équipes se sont également affrontées en Coupe d’Allemagne le 29 octobre 2024, avec une victoire 3-0 de Köln au RheinEnergieStadion.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Holstein Kiel contre le FC Köln, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Coupe d’Allemagne entre Holstein Kiel et le FC Köln ?

Le coup d’envoi de Holstein Kiel contre le FC Köln sera donné au Holstein-Stadion, à Kiel, le mardi 1er décembre 2026.

DFB-Pokal - 1/8 1 déc. 2026 - 12:00 Holstein Stadion

Comment acheter des billets pour le match de Coupe d’Allemagne entre Holstein Kiel et le FC Köln ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Coupe d’Allemagne entre Holstein Kiel et le FC Köln :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Consultez les billetteries officielles de Holstein Kiel et du 1. FC Köln pour les ventes prioritaires aux membres, les phases de vente au grand public et les contingents réservés au secteur visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés officiellement par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Coupe d’Allemagne lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Coupe d’Allemagne entre Holstein Kiel et le FC Köln ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Coupe d’Allemagne entre Holstein Kiel et le FC Köln :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout : Les prix commencent généralement autour de 17 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places assises : Les prix vont d’environ 35 € à quelque 55 €.

Marché de la revente

Revente de places debout : Les prix commencent autour de 125 à 139 € .

Les prix commencent autour de . Revente de places assises : Les prix commencent autour de 159 €, les meilleures places ou les places haut de gamme se vendant 199 € ou plus.

Holstein Kiel contre le FC Köln en Coupe d’Allemagne : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Holstein Kiel et du FC Köln

Holstein Kiel compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-0 contre Greuther Fürth en 2. Bundesliga le 1er novembre. Auparavant, le club avait battu Hoffenheim sur le score cumulé de 1-1 en Coupe d’Allemagne, se qualifiant grâce à ce résultat, et dominé le Dynamo Dresden 3-0 en championnat. Sur ces cinq matches, Kiel a marqué sept buts et en a encaissé cinq.

Le FC Köln affiche deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus marquant est une victoire 5-0 contre l’Union Berlin en Coupe d’Allemagne le 27 octobre. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul 1-1 face à l’Union Berlin en Bundesliga le 1er novembre. Köln a inscrit neuf buts et en a concédé trois au cours de ces cinq matches, signe d’un effectif capable de faire la différence lorsque les conditions s’y prêtent.

Holstein Kiel contre le FC Köln : les dernières confrontations

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en octobre 2024, lors d’un match de Coupe d’Allemagne remporté 3-0 à domicile par Köln. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées, Köln présente le meilleur bilan, avec notamment une victoire 5-1 lors des barrages de qualification pour la Bundesliga en mai 2021 et un succès 4-0 en 2. Bundesliga en mars 2019. Les seules victoires de Kiel dans cette série sont intervenues lors du match aller de ces mêmes barrages de 2021, remporté 1-0, et à l’occasion d’un nul 1-1 en octobre 2018.