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Comment obtenir des billets pour Hoffenheim vs VfB Stuttgart : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Hoffenheim affronte le VfB Stuttgart en Bundesliga. Voici comment obtenir vos billets

Hoffenheim affronte le VfB Stuttgart le samedi 12 septembre 2026 à la SNP Arena de Sinsheim.

Leur dernière rencontre de championnat, en mai 2026, s’est soldée par un spectaculaire match nul 3-3 dans le même stade. Le bilan global des confrontations directes penche légèrement en faveur de Stuttgart, même si les matches à Sinsheim se révèlent régulièrement imprévisibles pour les deux équipes.  

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Hoffenheim contre le VfB Stuttgart, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Hoffenheim contre le VfB Stuttgart en Bundesliga ?

Hoffenheim contre le VfB Stuttgart débute à la SNP Arena de Sinsheim. Consultez vos programmes locaux pour connaître l’heure de coup d’envoi confirmée dans votre zone.

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Bundesliga - Journée 3
SNP Arena

Comment acheter des billets pour Hoffenheim contre le VfB Stuttgart en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga Hoffenheim contre le VfB Stuttgart le 12 septembre 2026, vous avez deux options principales :

  • Canaux officiels des clubs : Le moyen le plus sûr d’obtenir des billets au prix facial est de passer directement par le portail officiel de billetterie en ligne du TSG Hoffenheim, puisque c’est l’équipe qui reçoit cette rencontre à la PreZero Arena de Sinsheim. Les supporters visiteurs peuvent également consulter la billetterie officielle du VfB Stuttgart pour les ventes du contingent visiteurs, même si celles-ci nécessitent souvent une adhésion officielle au club.
  • Marché secondaire et agrégateurs : Si les contingents officiels sont épuisés, des billets sont disponibles sur des plateformes de revente et des comparateurs de billets comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Hoffenheim contre le VfB Stuttgart en Bundesliga ?

Le prix des billets pour le match de Bundesliga Hoffenheim contre le VfB Stuttgart le 12 septembre 2026 varie selon l’emplacement, la catégorie de billet et le fait que vous achetiez via les canaux officiels du club ou via des plateformes secondaires de revente :

  • Billets officiels au prix facial : Les billets standards achetés directement via les canaux officiels des clubs commencent généralement aux alentours de 15 £ à 20 £ pour les places debout (Stehplatz). Les places assises (Sitzplatz) se situent généralement entre 30 £ et 70 £, selon la proximité avec le terrain ou les tribunes centrales.
  • Marché secondaire et agrégateurs : Sur les plateformes tierces de revente et les agrégateurs de billets, comme StubHub, les prix fluctuent selon la demande. Les billets d’entrée de gamme sur le marché secondaire commencent actuellement aux alentours de 40 £ à 85 £, tandis que les sièges premium ou centraux des rangs inférieurs peuvent atteindre 100 £ à 150 £+ par billet.

Hoffenheim contre le VfB Stuttgart en Bundesliga : tout ce que vous devez savoir

Forme de Hoffenheim et du VfB Stuttgart

Hoffenheim aborde ce match avec trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est une victoire 4-0 contre Erzgebirge Aue en DFB-Pokal le 22 août, un succès convaincant en coupe qui faisait suite à un match amical nul 2-2 contre Tottenham Hotspur. Plus tôt pendant la pré-saison, Hoffenheim a battu Karlsruher SC 3-0 puis Holstein Kiel 3-1. Sur ces cinq matches, Hoffenheim a marqué 12 buts et en a encaissé huit.

Stuttgart aborde également cette rencontre avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite. Son dernier match a été la victoire 4-0 en DFB-Pokal sur le terrain du Hansa Rostock le 21 août, même si ce résultat a été éclipsé par les blessures subies pendant la rencontre. Stuttgart a fait match nul 2-2 contre le Paris FC fin juillet et s’est incliné 1-0 contre Fulham en amical le 15 août. L’équipe a inscrit 16 buts sur ces cinq matches mais en a encaissé huit, une tendance qui suggère que l’équipe de Hoeness peut être mise en difficulté défensivement.

TSG

TSG - Forme

TOT
D3-0
TOT
N2-2
AUE
V0-4
KOE
D3-2
BVB
D2-3
But marqué (encaissé)
10/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
VFB

VFB - Forme

FUL
D1-0
HRO
V0-4
FCB
D5-1
KOE
V4-1
VIK
V3-1
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Hoffenheim contre le VfB Stuttgart : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 2 mai 2026, lorsque Hoffenheim et Stuttgart se sont quittés sur un match nul 3-3 à la SNP Arena lors d’un match de Bundesliga. Avant cela, leur confrontation de Bundesliga de décembre 2025 à Stuttgart s’était terminée sur un score vierge. Sur les cinq dernières rencontres de Bundesliga entre les deux équipes, aucune n’est parvenue à imposer sa domination, avec un bilan de deux matches nuls, une victoire de Stuttgart et deux autres matches nuls, dont un 1-1 en février 2025 et un 1-1 en octobre 2024. La victoire la plus récente dans ces données appartient à Stuttgart, qui a battu Hoffenheim 3-0 à Sinsheim en mars 2024.

Face à face

HoffenheimNulVfB Stuttgart
0
4
1
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FDM
Bundesliga
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VfB Stuttgart
VFB
0
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Hoffenheim
TSG
0
FDM
Bundesliga
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Hoffenheim
TSG
1
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VfB Stuttgart
VFB
1
FDM
Bundesliga
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VfB Stuttgart
VFB
1
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Hoffenheim
TSG
1
FDM
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FDM
5Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Hoffenheim et du VfB Stuttgart

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
V
V
N
V
3
FribourgFribourgSCF
4310123+910
N
V
V
V
4
AugsbourgAugsbourgFCA
4211116+57
D
N
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
N
V
D
6
MayenceMayenceM05
4211106+47
V
D
V
N
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
N
D
V
V
8
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
42118807
V
N
V
D
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
4121910-15
N
V
D
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
N
V
N
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
N
13
CologneCologneKOE
411269-34
D
N
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
D
D
V
D
16
HambourgHambourgHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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