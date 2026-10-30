Hoffenheim reçoit Schalke 04 le dimanche 8 novembre 2026 à la SNP Arena, à Sinsheim.

Hoffenheim mène dans les confrontations directes avec 14 victoires, contre 9 pour Schalke 04 et 7 matches nuls. Hoffenheim a remporté ses trois dernières rencontres officielles face à Schalke, dont une victoire 2-0 en championnat et un succès 3-0 en Coupe d’Allemagne lors de la saison 2022-2023.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Hoffenheim-Schalke 04, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre Hoffenheim et Schalke 04 ?

Le coup d’envoi du match entre Hoffenheim et Schalke 04 sera donné le dimanche 8 novembre 2026 à la SNP Arena, à Sinsheim.

Bundesliga - Journée 9 8 nov. 2026 - 13:30 SNP Arena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Hoffenheim et Schalke 04 ?

Pour acheter des billets pour la rencontre de Bundesliga entre le TSG Hoffenheim et le FC Schalke 04, les supporters disposent généralement de plusieurs options principales, selon les disponibilités et leurs préférences :

1. Canaux officiels des clubs

Hoffenheim (supporters à domicile) : Hoffenheim accueillant le match à la PreZero Arena de Sinsheim, les billets peuvent être achetés directement sur la billetterie en ligne officielle du TSG Hoffenheim. Pour les matches à domicile, les membres du club bénéficient généralement d’une période de vente prioritaire avant l’ouverture au grand public.

Hoffenheim accueillant le match à la PreZero Arena de Sinsheim, les billets peuvent être achetés directement sur la billetterie en ligne officielle du TSG Hoffenheim. Pour les matches à domicile, les membres du club bénéficient généralement d’une période de vente prioritaire avant l’ouverture au grand public. Schalke 04 (supporters visiteurs) : Les supporters visiteurs souhaitant prendre place dans les tribunes qui leur sont réservées doivent consulter la billetterie S04 du FC Schalke 04, où les membres du club ont un accès prioritaire au contingent de places attribué aux visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par les clubs sont vendues, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre Hoffenheim et Schalke 04 ?

Voici le détail des prix des billets pour la rencontre de Bundesliga entre le TSG Hoffenheim et le FC Schalke 04, d’après les catégories officielles des clubs et les offres actuellement disponibles sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Catégorie 3 (blocs S1 et S2) : Les billets adultes au tarif normal commencent autour de 18,00 € , tandis que les billets enfants coûtent environ 15,00 € .

Les billets adultes au tarif normal commencent autour de , tandis que les billets enfants coûtent environ . Bloc familial (blocs U et V) : Les billets dans la tribune familiale coûtent environ 29,00 € pour les adultes et 18,00 € pour les enfants.

Les billets dans la tribune familiale coûtent environ pour les adultes et pour les enfants. Catégorie 2B (blocs R et T) : Les places de cette catégorie coûtent environ 37,00 € pour les adultes et 21,00 € pour les enfants.

Les places de cette catégorie coûtent environ pour les adultes et pour les enfants. Catégorie 2A (blocs B-F et O-Q) : Les places de cette catégorie intermédiaire coûtent environ 52,00 € pour les adultes et 39,00 € pour les enfants.

Les places de cette catégorie intermédiaire coûtent environ pour les adultes et pour les enfants. Catégorie 1B (blocs I et N) : Les places haut de gamme situées dans les tribunes latérales, en partie basse ou haute, coûtent 80,00 € pour les adultes et 39,00 € pour les enfants.

Les places haut de gamme situées dans les tribunes latérales, en partie basse ou haute, coûtent pour les adultes et pour les enfants. Catégorie 1A (blocs J-M) : Les places centrales les mieux situées dans la tribune principale coûtent 90,00 € pour les adultes (avec des tarifs réduits autour de 88,00 € ) et 39,00 € pour les enfants.

Les places centrales les mieux situées dans la tribune principale coûtent pour les adultes (avec des tarifs réduits autour de ) et pour les enfants. Personnes en fauteuil roulant et accompagnants : Les places accessibles coûtent 18,00 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont les prix varient selon la demande :

Billets les moins chers et places en tribune haute : Les prix commencent autour de 30,00 € à 40,00 € pour les places en tribune haute ou dans les angles.

Les prix commencent autour de pour les places en tribune haute ou dans les angles. Places classiques en tribune latérale : Les prix se situent généralement entre 75,00 € et 150,00 € , selon le bloc concerné et la proximité du terrain.

Les prix se situent généralement entre , selon le bloc concerné et la proximité du terrain. Revente de places haut de gamme et de formules d’hospitalité : Les places centrales très demandées ou les formules d’hospitalité peuvent coûter de 170,00 € à plus de 350,00 €, selon la demande.

Hoffenheim-Schalke 04 en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Hoffenheim-Schalke 04 : la forme des équipes

Hoffenheim aborde cette rencontre en mauvaise forme, avec une seule victoire et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son unique succès sur cette période est une victoire 2-1 contre le VfB Stuttgart en Bundesliga, mais le club s’est depuis incliné face à Paderborn, à l’OFI Crète en Ligue Europa, au Borussia Dortmund et au FC Köln. Sur ces cinq matches, Hoffenheim a marqué huit buts et en a encaissé neuf, un bilan qui témoigne de ses difficultés à trouver de la stabilité défensive.

Schalke 04 aborde cette rencontre dans une situation plus favorable. Le club n’a pas perdu trois de ses cinq derniers matches, avec des nuls 0-0 contre le Bayern Munich et Elversberg en Bundesliga, ainsi qu’une victoire 3-1 à l’extérieur face à l’Union Berlin. Deux victoires en matches amicaux contre Oberhausen et l’Austria Lustenau complètent cette série, qui laisse entrevoir une confiance grandissante sous la direction de Muslic, même si les résultats en championnat ont été contrastés.

Hoffenheim-Schalke 04 : les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à avril 2023, lorsque Hoffenheim avait battu Schalke 2-0 en Bundesliga à la SNP Arena. Sur leurs cinq dernières confrontations directes, Hoffenheim présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour Schalke, dont un match de Coupe d’Allemagne également remporté par Hoffenheim. Ces cinq rencontres ont produit 24 buts au total, signe d’une affiche historiquement ouverte et riche en buts.