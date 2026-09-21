Comment obtenir des billets pour Hoffenheim - Borussia Dortmund : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le TSG 1899 Hoffenheim affronte le Borussia Dortmund le samedi 5 septembre 2026, à la PreZero Arena de Sinsheim.

Hoffenheim cherchera à s’appuyer sur son avantage à domicile après avoir décroché une victoire 2-1 contre Dortmund lors de leur précédente rencontre de championnat au même endroit, en avril 2026. De son côté, le Borussia Dortmund vise à prendre rapidement de l’élan dans cette nouvelle campagne après une quatrième place en championnat la saison dernière.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Hoffenheim vs Borussia Dortmund, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Hoffenheim vs Borussia Dortmund en Bundesliga ?

Hoffenheim vs Borussia Dortmund a lieu à la SNP Arena de Sinsheim. Consultez les programmes officiels de diffusion dans votre région pour connaître l’horaire confirmé du coup d’envoi.

Bundesliga - Journée 2 5 sept. 2026 - 09:30 SNP Arena

Comment acheter des billets pour Hoffenheim vs Borussia Dortmund en Bundesliga ?

Pour obtenir des billets strictement via les plateformes officielles des clubs, suivez ces canaux :

Billets officiels à domicile

TSG Hoffenheim Ticketcenter : le TSG Hoffenheim gère directement les contingents de billets pour le secteur domicile via sa boutique en ligne principale.

Vente grand public : les ventes officielles ouvertes sont généralement lancées 4 à 6 semaines avant le coup d’envoi sur le portail du club.

Plateformes secondaires de revente

Des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub proposent des offres disponibles, même si les prix y sont généralement majorés au-delà de la valeur faciale officielle selon la demande.

Combien coûtent les billets pour Hoffenheim vs Borussia Dortmund en Bundesliga ?

Les prix faciaux des billets pour les matches de Bundesliga à la PreZero Arena du TSG 1899 Hoffenheim varient généralement selon la tribune et la catégorie :

Prix officiels à la valeur faciale

Billets debout : ils vont généralement de 14 € à 19 € selon les réductions et les contingents.

Billets assis : les places de catégorie standard commencent généralement autour de 20 € à 28 € pour les sièges en tribune basse/haute, tandis que les places centrales premium peuvent aller jusqu’à 50 € à 70 € pour des affiches de premier plan comme Borussia Dortmund.

Hoffenheim vs Borussia Dortmund en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Hoffenheim et du Borussia Dortmund

Les cinq derniers matches d’Hoffenheim ont donné deux victoires, un nul et deux défaites, tous en matches amicaux de pré-saison. Sa sortie la plus récente s’est terminée sur un nul 2-2 contre Tottenham Hotspur, après une défaite 3-0 face au même adversaire la veille. Plus tôt dans la pré-saison, l’équipe avait signé des succès convaincants, dont une victoire 4-1 contre Greuther Fuerth et un succès 3-1 face à Holstein Kiel. Sur ces cinq matches, elle a inscrit 12 buts et en a encaissé huit.

Les cinq derniers résultats amicaux du Borussia Dortmund montrent une victoire, un nul et trois défaites. Son match le plus récent s’est terminé sur un 2-2 contre la Roma, tandis qu’il s’est aussi incliné 2-3 contre Arsenal lors d’un test de pré-saison. Son seul succès est arrivé contre le FC Tokyo. Dortmund a marqué cinq buts sur ces cinq matches et en a encaissé huit, ce qui suggère que l’équipe de Kovac a encore du travail à faire défensivement avant le début de la compétition officielle.

Hoffenheim vs Borussia Dortmund : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 18 avril 2026, avec une victoire 2-1 d’Hoffenheim à la SNP Arena lors d’un match de Bundesliga. Lors des cinq dernières confrontations en Bundesliga, Hoffenheim s’est imposé deux fois, Dortmund deux fois, et un match s’est terminé sur un nul. Ces cinq rencontres ont produit 16 buts au total, les deux équipes montrant leur capacité à marquer à domicile comme à l’extérieur.

Hoffenheim vs Borussia Dortmund : classement

Au classement de Bundesliga, Hoffenheim a terminé la campagne précédente à la 11e place, tandis que le Borussia Dortmund a bouclé la saison au quatrième rang.