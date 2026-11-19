Hoffenheim reçoit le Bayern Munich le dimanche 13 décembre 2026 à la SNP Arena de Sinsheim.

Lors de leur dernière confrontation, le 8 février 2026 à l’Allianz Arena, le Bayern a livré une prestation offensive dominante pour s’imposer largement face à Hoffenheim (5-1). Le succès récent le plus marquant de Hoffenheim contre le Bayern remonte à sa victoire spectaculaire 4-2 lors de la dernière journée de la saison 2023-2024.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Hoffenheim - Bayern Munich, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu Hoffenheim - Bayern Munich en Bundesliga ?

Hoffenheim - Bayern Munich se jouera à la SNP Arena de Sinsheim le dimanche 13 décembre 2026.

Bundesliga - Journée 13 13 déc. 2026 - 11:30 SNP Arena

Comment acheter des billets pour Hoffenheim - Bayern Munich en Bundesliga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Hoffenheim et le Bayern Munich :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du TSG Hoffenheim : Pour les matches organisés à Sinsheim, vous pouvez consulter la billetterie en ligne de Hoffenheim. Le club propose généralement une phase de prévente réservée à ses membres avant de mettre les places restantes en vente auprès du grand public.

Pour les matches organisés à Sinsheim, vous pouvez consulter la billetterie en ligne de Hoffenheim. Le club propose généralement une phase de prévente réservée à ses membres avant de mettre les places restantes en vente auprès du grand public. Billetterie officielle et bourse aux billets du FC Bayern : Pour les matches organisés à Munich, les rencontres très demandées comme Bayern - Hoffenheim affichent généralement complet rapidement après les tirages au sort initiaux pour l’attribution des billets. Les membres du club peuvent toutefois accéder à la bourse aux billets officielle du FC Bayern, où les détenteurs d’abonnements et les membres revendent leurs billets en toute sécurité à leur valeur nominale à l’approche du match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Bundesliga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Hoffenheim - Bayern Munich en Bundesliga ?

Voici une estimation du prix des billets pour le match de Bundesliga entre Hoffenheim et le Bayern Munich :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard de catégorie 2 (tribunes supérieures ou latérales) : Généralement entre 35 € et 70 € environ.

Généralement entre environ. Places standard de catégorie 1 (parties basses des tribunes latérales) : Généralement entre 75 € et 80 € .

Généralement entre . Places debout (Stehplatz) : Généralement autour de 15 € à 20 € .

Généralement autour de . Formules VIP et hospitalité : Généralement de 300 € à plus de 800 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places standard ou derrière les buts : Les prix commencent généralement autour de 110 € à 135 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places en tribune latérale et places premium en tribune basse : Les prix montent entre 250 € et plus de 500 € .

Les prix montent entre . Revente lors des pics de demande : Les prix peuvent facilement atteindre en moyenne 450 € à plus de 600 €.

Hoffenheim - Bayern Munich en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Hoffenheim et du Bayern Munich

Hoffenheim compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 2-1 contre Schalke en Bundesliga. Le club s’est également imposé 3-0 face au Bayer Leverkusen plus tôt dans cette série. Toutefois, deux défaites consécutives contre le Werder Brême et Holstein Kiel, la seconde aux tirs au but en Coupe d’Allemagne, montrent que l’irrégularité reste un problème. Sur ces cinq rencontres, Hoffenheim a marqué sept buts et en a encaissé cinq.

Le Bayern Munich a remporté quatre de ses cinq derniers matches et fait un nul, sans subir la moindre défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 à Mayence en Bundesliga. Le club a également battu l’Atlético de Madrid 2-0 en Ligue des champions. Le nul 2-2 sur le terrain du Borussia Dortmund est le seul match de cette série que le Bayern n’a pas remporté. Le Bayern a inscrit 13 buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres, ce qui souligne son efficacité offensive.

Hoffenheim - Bayern Munich : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque le Bayern Munich a battu Hoffenheim 5-1 à Munich. Sur leurs cinq derniers duels, le Bayern en a remporté quatre et Hoffenheim un, grâce à une victoire 4-2 à domicile en mai 2024. Le Bayern a marqué 18 buts lors de ces cinq matches, contre huit pour Hoffenheim.