Comment obtenir des billets pour Hoffenheim - Bayer Leverkusen : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Hoffenheim reçoit le Bayer Leverkusen le dimanche 25 octobre 2026 à la SNP Arena de Sinsheim.

Historiquement, le Bayer 04 Leverkusen a l’avantage dans cette rivalité, avec 21 victoires contre 9 pour Hoffenheim sur 36 confrontations directes précédentes. Les matches entre ces deux équipes sont traditionnellement rythmés et prolifiques, avec une moyenne de plus de 3 buts par match et des buts marqués régulièrement par les deux camps.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Hoffenheim-Bayer Leverkusen, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Hoffenheim-Bayer Leverkusen en Bundesliga ?

Hoffenheim-Bayer Leverkusen débutera à la SNP Arena de Sinsheim, le dimanche 25 octobre 2026.

Bundesliga - Journée 7 25 oct. 2026 - 10:30 SNP Arena

Comment acheter des billets pour Hoffenheim-Bayer Leverkusen en Bundesliga ?

Voici les principales options pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre TSG 1899 Hoffenheim et Bayer 04 Leverkusen à la PreZero Arena (SNP Arena) :

1. Billetterie officielle du TSG Hoffenheim

Site du club : L’option la plus directe consiste à acheter directement via le portail officiel de billetterie en ligne du TSG Hoffenheim.

Priorité aux membres : Les membres officiels du club bénéficient d’un accès prioritaire en avant-première avant que les billets restants ne soient mis en vente pour le grand public.

2. Quota officiel visiteurs (supporters du Bayer Leverkusen)

Secteur visiteurs : Les fans du Leverkusen peuvent acheter les billets alloués au parcage visiteurs directement via la billetterie officielle du Bayer 04 Leverkusen .

3. Plateformes de revente de billets

Plateformes secondaires de billetterie : Si les options officielles du club sont complètement épuisées, des billets grand public peuvent souvent être trouvés sur des plateformes de revente de billets comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Hoffenheim-Bayer Leverkusen en Bundesliga ?

Les prix des billets pour TSG 1899 Hoffenheim vs Bayer 04 Leverkusen à la PreZero Arena (SNP Arena) varient selon la catégorie de place ainsi que l’âge ou le statut donnant droit à une réduction :

1. Billets officiels du club (prix facial)

Places debout (Stehplätze / blocs visiteurs G1 & G2) :

Plein tarif : 15 € à 18 € Tarifs réduits : 12 € à 17 €

Places assises en tribune famille (blocs U & V) :

Enfants (jusqu’à 14 ans) : 12 € à 20 € Offres groupées adultes : 30 € à 45 €

Places assises standard (Sitzplätze) :

Catégorie 2 / angles et étage supérieur : 30 € à 65 € Catégorie 1 / tribune principale et partie basse latérale : 65 € à 115 €+

VIP & hospitalités entreprises :

Les prix vont de 100 € à 250 €+ par personne selon l’accès au salon et la formule de restauration.



2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes principales du club, des plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets en fonction de la demande du marché :

Places debout / admission générale : à partir d’environ 33 € à 55 €

Places assises réservées : de 70 € à 200 €+ selon la demande et l’emplacement du siège.

Hoffenheim-Bayer Leverkusen en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Hoffenheim et du Bayer Leverkusen

Hoffenheim a remporté un match et en a perdu quatre lors de ses cinq dernières rencontres officielles, une série qui souligne l’ampleur du défi auquel fait face Ilzer. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 3-1 à Paderborn en Bundesliga, et l’équipe s’est également inclinée 2-0 contre l’OFI Crète en Ligue Europa. Une victoire 2-1 à domicile contre le VfB Stuttgart représente son seul résultat positif sur cette période. Hoffenheim a marqué sept buts sur ces cinq matches et en a encaissé onze.

Leverkusen affiche un bilan récent plus convaincant, avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches et une seule défaite. Le résultat marquant a été une victoire 4-0 contre l’Union Berlin, suivie d’un succès 2-0 contre le RB Leipzig lors de sa dernière sortie. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 3-2 contre Elversberg au début de la séquence. Leverkusen a marqué neuf buts et en a encaissé cinq sur ces cinq rencontres.

Hoffenheim-Bayer Leverkusen : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu le 17 janvier 2026, lorsque Hoffenheim s’est imposé 1-0 à domicile en Bundesliga. Sur les cinq dernières confrontations directes, Leverkusen a l’avantage avec trois victoires contre deux pour Hoffenheim, même si le TSG a montré qu’il était capable de prendre des points à son adversaire à la SNP Arena.