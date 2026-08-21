Hamburger SV affronte Mayence 05 le dimanche 6 septembre 2026 au Volksparkstadion, à Hambourg.

Les deux équipes abordent cette rencontre du début de saison avec l’objectif de prendre des points cruciaux afin de lancer une dynamique positive dans l’élite. Leur précédent affrontement en Bundesliga, en février 2026, s’était soldé par un match nul 1-1 à la Mewa Arena.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Hamburger SV - Mayence 05, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Hamburger SV - Mayence 05 en Bundesliga ?

Hamburger SV - Mayence 05 se déroule au Volksparkstadion, à Hambourg.

Bundesliga - Journée 2 6 sept. 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Comment acheter des billets pour Hamburger SV - Mayence 05 en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 au Volksparkstadion, suivez ces canaux officiels et fiables :

Où acheter : rendez-vous sur le portail officiel de billetterie de Hamburger SV ( hsv.de ).

Boutique officielle de billets de Hamburger SV (canal principal)

Priorité aux membres : les membres officiels du club HSV bénéficient d’un accès anticipé à la vente des billets à domicile avant toute mise en vente au grand public. Vente générale : les billets restants sont mis en vente générale environ 2 à 4 semaines avant le jour du match.

Quota officiel de Mayence 05 pour l’extérieur (pour les supporters visiteurs)

Où acheter : si vous soutenez Mayence 05, achetez via le portail officiel de billetterie du 1. FSV Mainz 05 ( mainz05.de ). Section : les supporters visiteurs prennent place dans le bloc visiteurs désigné ( Gastbereich ) au Volksparkstadion.

Plateformes secondaires : si les options principales sont épuisées, des billets sont proposés sur des moteurs de recherche de billets et des plateformes secondaires comme StubHub .



Combien coûtent les billets pour Hamburger SV - Mayence 05 en Bundesliga ?

Les prix des billets pour Hamburger SV vs. Mainz 05 au Volksparkstadion dépendent de la catégorie de place et du fait que vous achetiez directement ou sur le marché secondaire :

Prix officiels directs (billetterie HSV)

Places debout ( Stehplatz ) : 16 € - 22 €

Places assises standard ( Sitzplatz ) : 30 € - 85 € (varie selon le niveau, le virage ou la vue centrale)

VIP & hospitalité :200 €+

Prix du marché secondaire et de la revente

Si vous achetez via des plateformes de revente vérifiées ou des places de marché agrégatrices :

Prix de départ : les places d’entrée de gamme dans les tribunes supérieures commencent autour de 55 $ - 65 $ (~50 € - 60 €).

Places moyennes : les places standard en tribune basse ( Unterrang ) et avec vue centrale vont de 85 $ - 185 $ (~78 € - 170 €).

Places premium : les rangées basses centrales ou les sections au milieu du terrain vont de 200 $ - 450 $+ .

Hamburger SV - Mayence 05 en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Hamburger SV et de Mayence 05

Hamburger SV aborde cette rencontre avec un bilan de pré-saison de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-1 contre Toulouse le 15 août, tandis qu’il avait également fait match nul 2-2 avec Lille une semaine plus tôt. Les défaites contre Everton et le Rapid Vienne ont constitué les points bas de sa préparation. Le HSV a inscrit neuf buts sur ces cinq matches et en a encaissé huit, ce qui suggère que son organisation défensive devra être resserrée avec le retour du football de compétition.

Mayence 05 a affiché une grande forme tout au long de la pré-saison, avec quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-1 contre l’AFC Bournemouth le 15 août, et l’équipe de Fischer a également signé un net succès 4-0 contre le Paris FC. Un match nul 3-3 face à l’Udinese a été la seule fois où l’équipe de Fischer a laissé échapper des points. Mayence a marqué 13 buts en cinq matches amicaux tout en n’en concédant que quatre, un bilan qui témoigne d’une unité offensive bien rodée à l’approche de la nouvelle saison.

Hamburger SV - Mayence 05 : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 1-1, Mayence recevant le HSV en Bundesliga le 20 février 2026. Avant cela, Hamburger SV avait infligé une lourde défaite 4-0 à Mayence au Volksparkstadion en octobre 2025. Lors des cinq dernières confrontations de Bundesliga enregistrées, chaque équipe a remporté une victoire, tandis que trois matches nuls complètent le bilan des face-à-face.

Hamburger SV - Mayence 05 : classement

Au classement de Bundesliga, Hamburger SV occupe actuellement la dixième place, avec Mayence 05 deux rangs plus bas, à la douzième place.