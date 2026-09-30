Hamburger SV affronte le VfB Stuttgart le samedi 17 octobre 2026 au Volksparkstadion de Hambourg.

Historiquement, les deux clubs traditionnels allemands partagent une riche rivalité dans l’élite, Stuttgart ayant l’avantage au nombre total de victoires en confrontations directes. Leur plus récent duel en Bundesliga, en avril 2026, s’est soldé par une nette victoire 4-0 à domicile de Stuttgart à la MHP Arena.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Hamburger SV - VfB Stuttgart, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Hamburger SV - VfB Stuttgart en Bundesliga ?

Hamburger SV - VfB Stuttgart débute au Volksparkstadion de Hambourg le samedi 17 octobre 2026.

Bundesliga - Journée 6 17 oct. 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Comment acheter des billets pour Hamburger SV - VfB Stuttgart en Bundesliga ?

L’achat de billets pour le match Hamburger SV - VfB Stuttgart passe soit par les canaux de distribution officiels des clubs, soit par des places de marché secondaires vérifiées.

Vente officielle du club (recommandée)

Puisque le Hamburger SV reçoit cette rencontre au Volksparkstadion, les billets officiels sont gérés via le portail de billetterie du HSV.

Boutique officielle de billets du HSV : Créez un compte sur le site officiel de billetterie du HSV. Il s’agit du seul canal officiel permettant d’acheter des billets primaires directement auprès du club au prix facial.

Phases de vente : La mise en vente des billets se fait selon des phases structurées :

Membres du club : Les membres officiels du HSV bénéficient d’un accès prioritaire pour acheter des billets en premier pendant la fenêtre de prévente anticipée. Abonnés : Les détenteurs d’abonnements existants peuvent avoir accès à l’achat de places individuelles supplémentaires. Vente grand public : Le stock de billets restant est ouvert aux supporters non membres.

Bourse officielle aux billets (Zweitmarkt) : Si le match affiche complet lors de la mise en vente générale, le HSV exploite une plateforme officielle de revente sur son portail de billetterie, où les abonnés revendent légalement des billets pour des matches individuels au prix facial.

Parcage visiteurs du VfB Stuttgart : Si vous supportez Stuttgart et souhaitez vous asseoir dans le bloc réservé aux supporters visiteurs, les billets pour le parcage sont attribués via le portail officiel de billetterie du VfB Stuttgart ( vfb.de/tickets ) strictement aux membres enregistrés du VfB et aux fan clubs.

Places de marché secondaires et revente : Si les contingents officiels primaires sont totalement épuisés, des plateformes de billetterie secondaires telles que StubHub proposent des billets du marché secondaire.

Combien coûtent les billets pour Hamburger SV - VfB Stuttgart en Bundesliga ?

Les prix des billets pour le match Hamburger SV - VfB Stuttgart au Volksparkstadion varient généralement selon la catégorie, le secteur, et le canal d’achat :

Admission générale officielle (prix facial primaire) :

Places debout (Stehplatz) : 16 € à 20 € Places assises (Sitzplatz - standard/tribune supérieure) : 35 € à 60 € Places assises (Sitzplatz - premium/tribune inférieure) : 65 € à 90 €+

Revente officielle de billets (Zweitmarkt) : Vente directe via la plateforme officielle du HSV au prix facial (même tarification que les ventes primaires, plus les frais de traitement standard).

Places de marché secondaires : Si les billets sont épuisés via les canaux officiels du club, les prix sur des plateformes de billetterie secondaires telles que StubHub fluctuent selon la demande du marché, en commençant souvent autour de 70 € à 120 € pour les places les plus basiques et en grimpant nettement plus haut pour les places premium ou les disponibilités de dernière minute.

Hamburger SV - VfB Stuttgart en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Hamburger SV et du VfB Stuttgart

Hambourg a remporté un match, n’en a fait aucun nul et en a perdu trois lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est terminée par une défaite 5-0 sur la pelouse du RB Leipzig en Bundesliga, après un revers 0-5 à domicile contre Mayence 05 la semaine précédente. Le seul point positif de cette série a été une victoire 3-0 en DFB-Pokal contre le SC Verl. Hambourg a inscrit cinq buts et en a encaissé quatorze sur ces cinq matches, un bilan qui reflète l’ampleur de ses difficultés actuelles.

Stuttgart a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-2 à Hoffenheim, après une victoire 3-1 en Ligue des champions contre Viking. Plus tôt dans cette série, Stuttgart a battu Cologne 4-1 en Bundesliga avant de subir une défaite 1-5 contre le Bayern Munich. Sur ces cinq matches, l’équipe a marqué treize buts et en a encaissé dix.

Hamburger SV - VfB Stuttgart : confrontations directes récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu le 12 avril 2026, lorsque Stuttgart s’est imposé 4-0 à domicile en Bundesliga. Avant cela, Hambourg s’était imposé 2-1 au Volksparkstadion en novembre 2025. Sur les cinq dernières rencontres documentées entre les deux équipes, Stuttgart mène avec trois victoires contre une pour Hambourg, pour un match nul.