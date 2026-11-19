Hamburger SV reçoit Schalke 04 le vendredi 11 décembre 2026 au Volksparkstadion, à Hambourg.

Leurs récents duels officiels se sont principalement déroulés en 2. Bundesliga, durant leurs absences respectives de plusieurs années de l’élite. Ils ont notamment donné lieu à des rencontres serrées, dont deux matches nuls 2-2 lors de la saison 2024–25. Leur dernière confrontation, en avril 2025 à la Veltins-Arena, a été à la hauteur de l’intensité de cette affiche : un nul mouvementé (2-2) au cours duquel Schalke a arraché un point en fin de match malgré une infériorité numérique.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Hamburger SV - Schalke 04, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu Hamburger SV - Schalke 04 en Bundesliga ?

Hamburger SV - Schalke 04 se jouera le vendredi 11 décembre 2026 au Volksparkstadion, à Hambourg.

Bundesliga - Journée 13 11 déc. 2026 - 14:30 Volksparkstadion

Comment acheter des billets pour Hamburger SV - Schalke 04 en Bundesliga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour la rencontre de Bundesliga entre Hamburger SV et Schalke 04 :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : La méthode la plus fiable et la plus sûre consiste à acheter directement sur les billetteries officielles de Hamburger SV (pour les tribunes des supporters locaux) ou de FC Schalke 04 (pour le contingent réservé aux supporters visiteurs). Cette affiche de premier plan opposant deux clubs aux très importantes bases de supporters historiques, les billets s’écoulent extrêmement vite sur les canaux officiels de vente initiale.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets sont totalement épuisés auprès des clubs, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Hamburger SV - Schalke 04 en Bundesliga ?

Voici les prix estimés des billets pour la rencontre de Bundesliga entre Hamburger SV et Schalke 04 :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout (Stehplatz) : de 19 à 25 €.

de 19 à 25 €. Catégorie 4 / tribune supérieure : de 35 à 50 €.

de 35 à 50 €. Catégorie 3 / tribunes inférieure et intermédiaire : de 50 à 70 €.

de 50 à 70 €. Catégories 1 et 2 / places les mieux situées : de 70 à 90 € et plus.

de 70 à 90 € et plus. Offres VIP / hospitalité : de 250 à 500 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places debout / angle de la tribune supérieure : de 130 à 160 €.

de 130 à 160 €. Places assises standard (catégories 2 et 3) : de 175 à 260 €.

de 175 à 260 €. Places les mieux situées (catégorie 1) : de 280 à 400 € et plus.

de 280 à 400 € et plus. Revente de billets VIP et hospitalité : de 500 à 800 € et plus.

Hamburger SV - Schalke 04 en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Hamburger SV et Schalke 04

Hamburger SV a enregistré deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une victoire 3-1 contre le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. Plus tôt dans cette série, le HSV avait battu le VfB Stuttgart 1-0, mais avait subi deux défaites consécutives contre l’Eintracht Francfort, sur les scores de 1-3 en Coupe d’Allemagne et de 1-3 en Bundesliga. L’équipe a marqué sept buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches.

Schalke 04 n’a pris qu’un point lors de ses cinq derniers matches officiels, avec un nul et quatre défaites. Son résultat le plus récent est une défaite 1-2 contre Hoffenheim en Bundesliga. Auparavant, Schalke avait perdu 0-2 face au RB Leipzig et avait été éliminé de la Coupe d’Allemagne par le Dynamo Dresde. Le club n’a marqué que deux buts et en a encaissé six au cours de cette série de cinq matches.

Hamburger SV - Schalke 04 : résultats des confrontations récentes

La dernière rencontre entre ces clubs remonte au 19 avril 2025, en 2. Bundesliga, lorsque Schalke et le HSV avaient fait match nul 2-2 à la VELTINS-Arena. Sur les cinq dernières confrontations recensées, toutes disputées en 2. Bundesliga, aucune équipe n’a dominé l’autre : ce bilan comprend deux nuls, une victoire du HSV et des résultats qui témoignent de l’intensité de cette rivalité. La plus large victoire du HSV parmi ces résultats est un succès 5-3 au Volksparkstadion en juillet 2023.