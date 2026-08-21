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Comment obtenir des billets pour Hamburger SV - Mainz 05 : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Hambourg affronte Mayence 05 en Bundesliga. Voici comment réserver vos billets

Hamburger SV affronte Mayence 05 le dimanche 6 septembre 2026 au Volksparkstadion de Hambourg.

Les deux équipes abordent cette rencontre de début de saison avec l’objectif de prendre des points cruciaux pour lancer une dynamique positive dans l’élite. Leur précédent affrontement en Bundesliga, en février 2026, s’était soldé par un match nul 1-1 à la Mewa Arena.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Hamburger SV contre Mayence 05, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Hamburger SV contre Mayence 05 en Bundesliga ?

Hamburger SV contre Mayence 05 a lieu au Volksparkstadion de Hambourg.

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Bundesliga - Journée 2
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Comment acheter des billets pour Hamburger SV contre Mayence 05 en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 au Volksparkstadion, suivez ces canaux officiels et fiables :

  • Où acheter : Rendez-vous sur la billetterie officielle du Hamburger SV (hsv.de).
  • Billetterie officielle du Hamburger SV (canal principal)
    • Priorité aux membres : Les membres officiels du club HSV bénéficient d’un accès anticipé à la vente des billets à domicile avant toute mise en vente au grand public.
    • Mise en vente générale : Les billets restants sont mis en vente de manière générale environ 2 à 4 semaines avant le match.
  • Quota officiel visiteurs de Mayence 05 (pour les supporters visiteurs)
    • Où acheter : Si vous soutenez Mayence 05, achetez vos billets via la billetterie officielle du 1. FSV Mainz 05 (mainz05.de).
    • Section : Les supporters visiteurs prennent place dans le bloc visiteurs désigné (Gastbereich) au Volksparkstadion.
    • Marchés secondaires : Si les options principales sont épuisées, des billets sont proposés sur des moteurs de recherche de billets et des plateformes secondaires comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Hamburger SV contre Mayence 05 en Bundesliga ?

Les prix des billets pour Hamburger SV vs. Mainz 05 au Volksparkstadion dépendent de la catégorie de place et du fait que l’achat soit effectué directement ou sur le marché secondaire :

Prix officiels directs (billetterie HSV)

  • Places debout (Stehplatz) :16 € à 22 €
  • Places assises standard (Sitzplatz) :30 € à 85 € (varie selon le niveau, le virage ou la vue centrale)
  • VIP & hospitalité :200 €+

Prix du marché secondaire et de la revente

En cas d’achat via des plateformes de revente vérifiées ou des places de marché agrégées :

  • Prix de départ : Les places d’entrée de gamme en anneau supérieur commencent autour de 55 $ à 65 $ (~50 € à 60 €).   
  • Places moyennes : Les places standard en anneau inférieur (Unterrang) et avec vue centrale vont de 85 $ à 185 $ (~78 € à 170 €).
  • Places premium : Les rangées centrales basses ou les sections au milieu de terrain vont de 200 $ à 450 $+.

Hamburger SV contre Mayence 05 en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Hamburger SV et Mayence 05

Hamburger SV aborde cette rencontre avec un bilan de pré-saison de deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-1 contre Toulouse le 15 août, tandis qu’il avait également fait match nul 2-2 contre Lille une semaine plus tôt. Les défaites contre Everton et le Rapid Vienne ont constitué les points faibles de sa préparation. Le HSV a inscrit neuf buts sur ces cinq matches et en a encaissé huit, ce qui laisse penser que son organisation défensive devra être resserrée avec le retour de la compétition.

Mayence 05 a affiché une grande forme tout au long de la pré-saison, avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-1 contre l’AFC Bournemouth le 15 août, et l’équipe de Fischer a également signé un net succès 4-0 contre le Paris FC. Un match nul 3-3 contre l’Udinese a été la seule fois où l’équipe de Fischer a laissé filer des points. Mayence a marqué 13 buts en cinq matches amicaux tout en n’en concédant que quatre, un bilan qui témoigne d’un secteur offensif bien rodé à l’approche de la nouvelle saison.

HSV

HSV - Forme

EVE
D1-2
LIL
N2-2
TFC
V1-2
VEL
V0-3
BVB
D2-0
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
M05

M05 - Forme

UDI
N3-3
PAR
V4-0
BOU
V2-1
KRI
V0-9
SCP
N0-0
But marqué (encaissé)
18/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Hamburger SV vs Mayence 05 : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 1-1, Mayence recevant le HSV en Bundesliga le 20 février 2026. Avant cela, Hamburger SV avait infligé à Mayence une lourde défaite 4-0 au Volksparkstadion en octobre 2025. Lors des cinq dernières confrontations enregistrées en Bundesliga, chaque équipe a remporté une victoire, tandis que trois matches nuls complètent le bilan des face-à-face.

Face à face

HambourgNulMayence
1
3
1
Bundesliga
Mayence badge
Mayence
M05
1
Hambourg badge
Hambourg
HSV
1
FDM
Bundesliga
Hambourg badge
Hambourg
HSV
4
Mayence badge
Mayence
M05
0
FDM
Bundesliga
Hambourg badge
Hambourg
HSV
0
Mayence badge
Mayence
M05
0
FDM
Bundesliga
Mayence badge
Mayence
M05
3
Hambourg badge
Hambourg
HSV
2
FDM
Bundesliga
Hambourg badge
Hambourg
HSV
0
Mayence badge
Mayence
M05
0
FDM
7Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement de Hamburger SV et Mayence 05

Au classement de Bundesliga, Hamburger SV occupe actuellement la dixième place, avec Mayence 05 deux positions plus bas, à la douzième place.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
V
V
N
V
3
FribourgFribourgSCF
4310123+910
N
V
V
V
4
AugsbourgAugsbourgFCA
4211116+57
D
N
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
N
V
D
6
MayenceMayenceM05
4211106+47
V
D
V
N
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
N
D
V
V
8
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
42118807
V
N
V
D
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
4121910-15
N
V
D
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
N
V
N
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
N
13
CologneCologneKOE
411269-34
D
N
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
D
D
V
D
16
HambourgHambourgHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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