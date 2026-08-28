Le Hamburger SV affronte le FC Koeln le samedi 19 septembre 2026 au Volksparkstadion de Hambourg.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées plus tôt, en mars 2026, et se sont quittées sur un nul serré 1-1 dans ce même stade. Le Hamburger SV cherchera à tirer profit de l’avantage du terrain pour prendre des points cruciaux dès le début de la campagne.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Hamburger SV vs FC Koeln, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Hamburger SV vs FC Koeln en Bundesliga ?

Hamburger SV vs FC Koeln se joue au Volksparkstadion de Hambourg, dans le cadre de la saison 2026/27 de Bundesliga.

Bundesliga - Journée 4 19 sept. 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Comment acheter des billets pour Hamburger SV vs FC Koeln en Bundesliga ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match Hamburger SV vs 1. FC Köln via des plateformes officielles et secondaires :

Boutique officielle de billetterie du HSV : Comme le Hamburger SV accueille ce match au Volksparkstadion, les billets sont principalement disponibles sur le site officiel de billetterie du HSV (hsv.de/tickets). Les membres du club bénéficient d’un accès prioritaire à la prévente avant que les billets restants ne soient mis en vente au grand public.

Bourse officielle aux billets (Zweitmarkt) : Si le match affiche complet en billetterie générale, le HSV exploite sur son site une plateforme officielle de revente de billets où les abonnés revendent leurs places à leur valeur faciale.

Contingent réservé aux supporters visiteurs (FC Köln) : Les supporters du FC Köln peuvent acheter les billets alloués au parcage visiteur via le portail officiel des membres du 1. FC Köln (fc.de), à condition d’être membres inscrits du club.

Places de marché secondaires : Des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub proposent souvent des billets revendus pour le match, même si l’achat direct via les canaux officiels du club est fortement recommandé afin de garantir l’entrée et d’éviter les frais de majoration.

Combien coûtent les billets pour Hamburger SV vs FC Koeln en Bundesliga ?

Les prix des billets pour Hamburger SV vs 1. FC Köln au Volksparkstadion dépendent du fait que vous les achetiez directement auprès du club à leur valeur faciale ou via des plateformes secondaires de revente.

Prix officiels des billets à la valeur faciale (billetterie HSV)

Tribune debout (Nordtribüne / Stehplatz) : Environ 16 € à 22 €.

Places assises standard (Unterrang & Oberrang) : Environ 30 € à 76 € selon le secteur et la visibilité.

Packages hospitalité & VIP : Environ 220 € à 450 €+ avec accès au salon, restauration et places centrales premium.

Plateformes secondaires & de revente

Sur les plateformes secondaires comme StubHub, les prix de revente pour cette affiche commencent généralement autour de :

Places d’entrée de gamme / les moins chères disponibles : À partir d’environ 58 € à 92 € pour des places de catégorie de base.

Places moyennes en tribune basse / au milieu de terrain : Entre 93 € et 175 €.

Offres premium & de dernière minute : Entre 186 € et 326 €+ pour des vues centrales proches de la pelouse.

Hamburger SV vs FC Koeln en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Hamburger SV vs FC Koeln

Le Hamburger SV a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 3-0 contre le SC Verl en DFB-Pokal le 24 août, un résultat qui lui a donné un départ confiant dans les compétitions officielles. Plus tôt durant la pré-saison, le HSV a fait match nul 2-2 contre Lille et a battu Toulouse 2-1, même si une défaite 2-1 contre Everton a montré qu’il y avait encore du travail à faire sur le plan défensif. Sur ces cinq matches, les Rothosen ont inscrit neuf buts et en ont encaissé six.

Le FC Koeln arrive avec quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties. La plus récente a été une victoire 2-1 en DFB-Pokal contre les Wuerzburger Kickers le 24 août. Koeln a également enchaîné deux victoires contre la Real Sociedad en pré-saison, en s’imposant 2-1 puis 2-0, et a fait match nul 2-2 contre le Hertha Berlin. Sa seule défaite sur cette série a été un succès 8-0 en amical contre Bergisch Gladbach, ce qui a démontré sa puissance offensive. Koeln a marqué 15 buts et en a encaissé cinq sur ses cinq derniers matches.

Hamburger SV vs FC Koeln : bilan des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Bundesliga le 14 mars 2026, lorsque le Hamburger SV et le FC Koeln ont fait match nul 1-1 au Volksparkstadion. Avant cela, Koeln avait infligé au HSV une lourde défaite 4-1 à domicile en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations enregistrées, Koeln a l’avantage avec trois victoires contre une pour le HSV, les deux équipes se partageant un nul.