Comment obtenir des billets pour Hamburger SV contre Borussia Mönchengladbach : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Hamburger SV reçoit le Borussia Mönchengladbach le vendredi 6 novembre 2026 au Volksparkstadion, à Hambourg.

Les récentes confrontations entre les deux clubs ont été des duels tactiques serrés, qui se sont soldés par deux matches nuls 0-0 consécutifs lors de leurs précédentes rencontres de championnat, en août 2025 et janvier 2026. Leur affrontement de janvier 2026 au Volksparkstadion a mis en évidence la solidité défensive des deux équipes : aucune n’a réussi à ouvrir le score malgré des séquences de jeu intenses.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Hamburger SV contre Borussia Mönchengladbach, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre le Hamburger SV et le Borussia Mönchengladbach ?

Le coup d’envoi de Hamburger SV contre Borussia Mönchengladbach sera donné le vendredi 6 novembre 2026 au Volksparkstadion, à Hambourg.

Bundesliga - Journée 9 6 nov. 2026 - 14:30 Volksparkstadion

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Hamburger SV et le Borussia Mönchengladbach ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le Hamburger SV et le Borussia Mönchengladbach, plusieurs possibilités principales s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie du HSV : Les billets sont principalement distribués sur la billetterie officielle en ligne du Hamburger SV. Pour les matches très demandés, la vente commence généralement par une période de prévente exclusive réservée aux membres du club. En raison de la forte demande au Volksparkstadion

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les canaux officiels du club sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les quotas de vente initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le Hamburger SV et le Borussia Mönchengladbach ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le Hamburger SV et le Borussia Mönchengladbach au Volksparkstadion, selon qu’ils sont vendus par les canaux officiels du club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Tribune Nord (places debout) : de 14 à 19 € pour la tribune emblématique où se rassemblent les fervents supporters du club à domicile.

de 14 à 19 € pour la tribune emblématique où se rassemblent les fervents supporters du club à domicile. Catégorie 2 (derrière les buts) : de 25 à 45 € pour des places situées dans les niveaux supérieur ou inférieur, derrière les tribunes Nord et Sud.

de 25 à 45 € pour des places situées dans les niveaux supérieur ou inférieur, derrière les tribunes Nord et Sud. Catégorie 1 (tribunes latérales) : de 40 à 65 € pour des places offrant une vue latérale classique dans les tribunes Est et Ouest.

de 40 à 65 € pour des places offrant une vue latérale classique dans les tribunes Est et Ouest. Catégorie 1 Premium (places latérales centrales) : de 60 à 76 € pour des places dans les rangées centrales du niveau inférieur, directement dans l’axe de la ligne médiane.

de 60 à 76 € pour des places dans les rangées centrales du niveau inférieur, directement dans l’axe de la ligne médiane. VIP / prestations d’accueil : de 250 à plus de 500 € par match pour des places d’affaires haut de gamme ou des loges privées, avec accès à un salon, restauration et boissons.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de places d’entrée générale / en tribune supérieure : à partir d’environ 50 à 65 € pour des places classiques lorsque la demande est faible ou que les billets sont mis en vente tôt.

à partir d’environ pour des places classiques lorsque la demande est faible ou que les billets sont mis en vente tôt. Revente de places en tribune latérale : généralement entre 100 et 250 € selon le bloc exact et la proximité du terrain.

généralement entre selon le bloc exact et la proximité du terrain. Revente de places Premium et VIP avec prestations d’accueil : les prix commencent souvent à 300 € et peuvent dépasser 500 € selon les disponibilités.

Hamburger SV contre Borussia Mönchengladbach en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Hamburger SV et du Borussia Mönchengladbach

Le HSV a enregistré deux victoires, aucun match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 en match amical contre le FC København, après un succès sur le même score face à Köln en Bundesliga plus tôt en septembre. Le point bas de cette série a été une défaite 5-0 sur le terrain du RB Leipzig, peu après un revers 5-0 à domicile contre Mainz 05. Sur ces cinq matches, le HSV a marqué sept buts et en a encaissé 13.

Les cinq derniers matches de Gladbach racontent une histoire tout aussi difficile, avec trois défaites et aucune victoire en Bundesliga. Son résultat le plus récent en compétition officielle est une défaite 5-0 à Freiburg. Gladbach s’est également incliné 4-3 contre Mainz 05 et 4-3 contre Elversberg en championnat. Deux matches amicaux disputés pendant la trêve internationale, une victoire 3-0 contre Sportfreunde Siegen et un nul 1-1 face à St. Pauli, ont apporté les seuls résultats positifs de cette série.

Hamburger SV contre Borussia Mönchengladbach : les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs s’est achevée sur un match nul 0-0 en Bundesliga, le 17 janvier 2026 au Volksparkstadion. La précédente confrontation, en août 2025, s’était également terminée sur le score de 0-0, cette fois sur le terrain de Gladbach. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées en Bundesliga, le HSV a gagné deux fois et Gladbach une fois, tandis que deux matches se sont soldés par un nul.