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Comment obtenir des billets pour Hambourg SV vs FC Cologne : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Hambourg affronte le FC Cologne en Bundesliga. Voici comment réserver vos billets

Hambourg SV affronte le FC Cologne le samedi 19 septembre 2026 au Volksparkstadion de Hambourg.

Les deux équipes s’étaient déjà rencontrées plus tôt, en mars 2026, et s’étaient quittées sur un nul serré 1-1 dans cette même enceinte. Hambourg SV tentera de tirer parti de l’avantage du terrain pour prendre des points importants en ce début de saison.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Hambourg SV vs FC Cologne, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Hambourg SV vs FC Cologne en Bundesliga ?

Hambourg SV vs FC Cologne se joue au Volksparkstadion de Hambourg, dans le cadre de la saison 2026/27 de Bundesliga.

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Bundesliga - Journée 4
Volksparkstadion

Comment acheter des billets pour Hambourg SV vs FC Cologne en Bundesliga ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match Hamburger SV vs 1. FC Köln via des plateformes officielles et secondaires :

  • Billetterie officielle du HSV : Comme Hambourg SV reçoit ce match au Volksparkstadion, les billets sont principalement disponibles sur le site officiel de billetterie du HSV (hsv.de/tickets). Les membres du club bénéficient d’un accès prioritaire à la prévente avant qu’un éventuel reliquat ne soit mis en vente au grand public.
  • Bourse officielle aux billets (Zweitmarkt) : Si le match affiche complet via la vente générale, le HSV gère sur son site une plateforme officielle de revente où les détenteurs d’abonnements peuvent revendre leur place à sa valeur faciale.
  • Quota visiteurs (FC Köln) :Les supporters du FC Köln peuvent acheter les billets du parcage visiteur alloués via le portail officiel des membres du 1. FC Köln (fc.de), à condition d’être membres inscrits du club.
  • Plateformes de revente secondaires : Des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub proposent souvent des billets revendus pour le match, même s’il est fortement recommandé d’acheter directement via les canaux officiels du club afin de garantir l’entrée et d’éviter les frais de majoration.

Combien coûtent les billets pour Hambourg SV vs FC Cologne en Bundesliga ?

Les prix des billets pour Hamburger SV vs 1. FC Köln au Volksparkstadion dépendent de l’achat direct auprès du club à sa valeur faciale ou via des plateformes secondaires de revente.

Prix officiels des billets à valeur faciale (billetterie HSV)

  • Places debout (Nordtribüne / Stehplatz) : Environ 16 € à 22 €.
  • Places assises standard (Unterrang & Oberrang) : Environ 30 € à 76 € selon la section et la visibilité.
  • Packages hospitalité & VIP : Environ 220 € à 450 €+ avec accès au lounge, restauration et sièges centraux premium inclus.

Plateformes secondaires & de revente

Sur des plateformes secondaires comme StubHub, les prix de revente pour cette affiche commencent généralement autour de :

  • Entrée de gamme / places les moins chères disponibles : À partir d’environ 58 € à 92 € pour des places de catégorie de base.
  • Tribune basse moyenne / places au milieu de terrain : Entre 93 € et 175 €.
  • Offres premium & de dernière minute : Entre 186 € et 326 €+ pour des vues centrales proches de la pelouse.

Hambourg SV vs FC Cologne en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Hambourg SV et du FC Cologne

Hambourg SV a enregistré trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 3-0 contre le SC Verl en DFB-Pokal le 24 août, un résultat qui lui a permis de démarrer avec confiance les matches officiels. Plus tôt pendant la pré-saison, le HSV a fait match nul 2-2 contre Lille et battu Toulouse 2-1, même si une défaite 2-1 contre Everton a montré qu’il restait encore du travail sur le plan défensif. Sur ces cinq rencontres, les Rothosen ont marqué neuf buts et en ont encaissé six.

Le FC Koeln arrive avec quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matches. Le plus récent a été une victoire 2-1 en DFB-Pokal contre les Wuerzburger Kickers le 24 août. Koeln a également enchaîné deux victoires contre la Real Sociedad en pré-saison, 2-1 puis 2-0, et a fait match nul 2-2 avec le Hertha Berlin. Sa seule défaite dans cette série a été une victoire amicale 8-0 contre Bergisch Gladbach, ce qui a démontré son rendement offensif. Koeln a marqué 15 buts et en a encaissé cinq lors de ses cinq derniers matches.

HSV

HSV - Forme

TFC
V1-2
VEL
V0-3
BVB
D2-0
M05
D0-5
RBL
D5-0
But marqué (encaissé)
5/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
KOE

KOE - Forme

RSO
V2-1
WUK
V1-2
TSG
V3-2
VFB
D4-1
SVW
N1-1
But marqué (encaissé)
9/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Hambourg SV vs FC Cologne : les derniers face-à-face

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Bundesliga le 14 mars 2026, lorsque Hambourg SV et le FC Koeln ont fait match nul 1-1 au Volksparkstadion. Avant cela, Koeln avait infligé un lourd 4-1 au HSV à domicile en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Koeln présente le meilleur bilan face-à-face, avec trois victoires contre une pour le HSV, les deux équipes se partageant un match nul.

Face à face

HambourgNulCologne
2
1
2
Bundesliga
Hambourg badge
Hambourg
HSV
1
Cologne badge
Cologne
KOE
1
FDM
Bundesliga
Cologne badge
Cologne
KOE
4
Hambourg badge
Hambourg
HSV
1
FDM
Bundesliga 2
Hambourg badge
Hambourg
HSV
1
Cologne badge
Cologne
KOE
0
FDM
Bundesliga 2
Cologne badge
Cologne
KOE
1
Hambourg badge
Hambourg
HSV
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Cologne badge
Cologne
KOE
4
Hambourg badge
Hambourg
HSV
0
FDM
5Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Hambourg SV vs FC Cologne : classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
V
V
N
V
3
FribourgFribourgSCF
4310123+910
N
V
V
V
4
AugsbourgAugsbourgFCA
4211116+57
D
N
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
N
V
D
6
MayenceMayenceM05
4211106+47
V
D
V
N
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
N
D
V
V
8
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
42118807
V
N
V
D
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
4121910-15
N
V
D
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
N
V
N
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
N
13
CologneCologneKOE
411269-34
D
N
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
D
D
V
D
16
HambourgHambourgHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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