La Grèce reçoit les Pays-Bas pour un choc à fort enjeu de l’UEFA Nations League au Toumba Stadium de Thessalonique, le 1er octobre 2026. Les deux nations arrivent à ce rendez-vous avec de riches traditions du football européen, ce qui garantit une atmosphère intense le jour du match.

GOAL vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour réserver vos places. Découvrez où acheter vos billets, les détails des tarifs, et préparez-vous à soutenir votre équipe en direct.

Quand a lieu le coup d’envoi de Grèce - Pays-Bas en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Grèce - Pays-Bas se déroule au Toumba Stadium de Thessalonique, avec une heure de coup d’envoi officielle qui reste à confirmer. Consultez votre diffuseur régional pour connaître l’horaire exact.

UEFA Nations League A - Journée 3 1 oct. 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Où acheter des billets pour Grèce - Pays-Bas en Ligue des nations masculine ?

Les billets officiels peuvent être achetés directement via le portail de billetterie de la Fédération hellénique de football, qui gère les ventes primaires pour les matches à domicile de l’équipe nationale de Grèce. Le site officiel est la première destination pour les supporters à la recherche de billets au prix facial pendant les périodes de prévente et de vente générale.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, des plateformes secondaires comme Ticombo sont une bonne option.

Combien coûtent les billets pour Grèce - Pays-Bas en Ligue des nations masculine ?

Les prix standard des billets sur le portail officiel de la HFF commencent généralement à 25 € pour des places en admission générale, avec des tarifs qui augmentent selon l’emplacement du siège et la catégorie au sein du Toumba Stadium.

Sur les places de marché secondaires comme Ticombo, les prix des billets commencent actuellement à 65 € selon la disponibilité des places et la demande du marché en temps réel.

Grèce - Pays-Bas en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Grèce et des Pays-Bas

La Grèce n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec trois nuls et deux défaites sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 0-1 contre l’Italie en match amical le 7 juin, et elle avait auparavant fait match nul 2-2 contre la Suède. La Grèce n’a pas marqué dans trois de ces cinq rencontres, même si elle n’a concédé que trois buts au total sur cette série.

Les Pays-Bas ont remporté trois de leurs cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Leur résultat le plus récent a été un match nul 1-1 contre le Maroc lors de la Coupe du monde le 30 juin, ce qui a mis fin à leur tournoi. Avant cela, ils avaient battu la Suède 5-1 et la Tunisie 3-1 dans la même compétition, et fait match nul 2-2 contre le Japon. Les Néerlandais ont inscrit 12 buts sur ces cinq matches.

Grèce - Pays-Bas : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à octobre 2023, lorsque la Grèce s’est inclinée 0-1 contre les Pays-Bas lors d’un match de qualification au Championnat d’Europe à Athènes. Un mois plus tôt, les Pays-Bas s’étaient imposés 3-0 à domicile lors du match retour de cette même campagne de qualification. Les Pays-Bas ont également gagné 4-0 lors d’un match amical en 2004, même si la Grèce s’était imposée 2-1 lors d’un match amical en 2016 à Amsterdam. Les Pays-Bas mènent dans les confrontations directes sur les quatre rencontres recensées, avec trois victoires contre une pour la Grèce.



