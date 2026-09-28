Comment obtenir des billets pour Grèce-Allemagne : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Grèce affronte l’Allemagne dans un match de phase de groupes palpitant de l’UEFA Nations League au stade Toumba de Thessalonique le 4 octobre 2026. Cette affiche de premier plan met aux prises deux grandes nations passionnées de football européen dans une rencontre compétitive importante.

GOAL vous fournit tous les détails dont vous avez besoin pour réserver votre place pour ce match. Découvrez où acheter des billets, les détails des prix et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Grèce-Allemagne en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Le match Grèce-Allemagne débute le jeudi 1 octobre 2026 au stade Toumba de Thessalonique, et aucune information officielle de diffusion n’est actuellement disponible pour cette rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 4 4 oct. 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Où acheter des billets pour Grèce-Allemagne ?

Les billets officiels du match peuvent être achetés directement via la billetterie de la Fédération hellénique de football (HFF), qui gère la distribution principale pour les rencontres à domicile de l’équipe nationale de Grèce. Le portail officiel est votre principale option pour obtenir des billets au prix facial pendant les périodes de prévente et de vente générale.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub sont la meilleure solution.

Combien coûtent les billets pour Grèce-Allemagne ?

Les prix standard sur le portail officiel de la HFF commencent généralement à 25 € pour des places en catégorie générale derrière le but, avec des tarifs qui augmentent selon le secteur et le niveau de placement au sein du stade Toumba.

Sur les marchés secondaires comme StubHub, le prix des billets débute actuellement à 48 € par place, avec des tarifs finaux fluctuant en fonction du siège choisi, de son emplacement et de la demande du marché en temps réel.

Grèce-Allemagne en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Grèce et de l’Allemagne

La Grèce n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec trois nuls et deux défaites sur cette série. Son résultat le plus récent a été une défaite 0-1 contre l’Italie en amical le 7 juin, et elle avait auparavant fait match nul 2-2 contre la Suède. La Grèce n’a pas marqué dans trois de ces cinq rencontres, même si elle n’a encaissé que trois buts au total. Des nuls contre la Hongrie et le Bélarus complètent cette série de cinq matches.

L’Allemagne a gagné trois matches et en a perdu deux lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 contre le Paraguay à la Coupe du monde le 29 juin, ce qui a entraîné son élimination du tournoi. Avant cela, elle a battu les États-Unis 2-1 en amical, dominé Curaçao 7-1 et battu la Côte d’Ivoire 2-1 à la Coupe du monde, avant de s’incliner 2-1 contre l’Équateur. L’Allemagne a marqué 13 buts lors de ces cinq matches et en a encaissé six.

Grèce-Allemagne : bilan des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections remonte à juin 2024, lorsque l’Allemagne a battu la Grèce 2-1 en amical. Sur les quatre confrontations directes recensées, l’Allemagne en a remporté trois et la Grèce aucune, avec un match n’ayant pas débouché sur une victoire allemande, une défaite 2-4 de la Grèce lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde en 2001 disputé à Athènes. L’Allemagne a également battu la Grèce 4-2 à l’Euro 2012 et 2-0 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde en septembre 2000.



