Comment obtenir des billets pour Getafe-Séville : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Getafe reçoit Séville le dimanche 1er novembre 2026 au Coliseum de Getafe.

Sur leurs cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Séville a pris l’avantage avec trois victoires contre une pour Getafe. Lors de leur dernier duel en championnat, en février 2026, Séville s’est imposé de justesse à l’extérieur, 1–0, à l’Estadio Coliseum.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Getafe contre Séville, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Getafe contre Séville en Liga ?

Le coup d’envoi de Getafe contre Séville sera donné au Coliseum de Getafe le dimanche 1er novembre 2026.

LaLiga - Journée 11 1 nov. 2026 - 08:00 Coliseum

Comment acheter des billets pour Getafe contre Séville en Liga ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Liga entre Getafe et Séville, plusieurs options s’offrent à vous selon les disponibilités et vos préférences :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter vos billets directement sur le site officiel du Getafe CF, ou sur celui du Sevilla FC si vous recherchez des places dans le secteur visiteurs. C’est le moyen le plus sûr et le plus direct d’obtenir des billets à leur prix initial, même si les disponibilités dépendent fortement des dates d’ouverture de la vente au grand public et de votre statut de membre du club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Getafe contre Séville en Liga ?

Le prix des billets pour le match de Liga entre Getafe et Séville varie selon que vous les achetez auprès des clubs ou sur des plateformes de revente.

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques : Les tarifs commencent généralement autour de 30 à 50 € pour des places avec une vue classique derrière les buts ou dans les tribunes supérieures, et peuvent atteindre 90 à 150 € pour des places centrales le long de la ligne de touche (Tribuna ou Lateral), selon les disponibilités dans chaque bloc.

Tarifs pour les membres du club et les abonnés : Les membres bénéficient souvent d’un accès prioritaire à tarif réduit, tandis que les ventes au grand public sont soumises aux tarifs habituels selon la catégorie.

Offres VIP et hospitalité : Elles coûtent généralement entre 250 et plus de 500 € par personne et comprennent des sièges rembourrés haut de gamme, l’accès à une offre de restauration et de boissons ainsi qu’à un salon exclusif.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets ont été vendus par les clubs, des plateformes de revente comme StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places classiques et dans les angles : Les premiers prix se situent autour de 65 à 80 € pour les tribunes supérieures ou les secteurs situés dans les angles.

Places le long de la ligne de touche et en tribune inférieure : Les places recherchées dans les tribunes inférieures ou les secteurs très demandés coûtent généralement entre 120 et 250 € .

Prix moyen sur le marché : Les billets coûtent en moyenne autour de 200 à plus de 450 € , selon la proximité du jour du match et la demande globale pour cette rencontre.

Getafe contre Séville en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Getafe et de Séville

Getafe compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches de Liga. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 1-0 contre Malaga, mais le club s’est également incliné 1-0 face au Real Betis et 1-0 contre Osasuna durant cette période. En cinq matches, Getafe a marqué cinq buts et en a encaissé quatre. Ses seuls autres points proviennent de nuls contre Deportivo de A Coruna et le Celta Vigo.

Séville compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches de Liga. Sa dernière rencontre s’est terminée par une défaite 1-3 contre Barcelone, après une autre défaite 1-3 face à Atletico Madrid. Des victoires contre Deportivo de A Coruna et Valence, ainsi qu’un nul sur le terrain de l’Espanyol, complètent cette série de cinq matches, au cours de laquelle Séville a marqué huit buts et en a encaissé huit.

Getafe contre Séville : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque Séville s’est imposé 1-0 au Coliseum en Liga. Auparavant, Getafe avait décroché une victoire 2-1 sur le terrain de Séville en août 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Séville s’est imposé trois fois et Getafe une fois, tandis qu’un match s’est terminé sur un nul sans but en février 2025.