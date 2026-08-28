Getafe affronte Malaga le mercredi 20 septembre 2026 au Coliseum de Getafe.

Getafe reste sur un avantage dans les confrontations récentes, avec trois victoires lors des cinq derniers duels de Liga face à Málaga, dont un succès 1-0 à domicile au Coliseum en janvier 2018. Getafe aborde cette rencontre avec l’ambition d’entretenir sa dynamique, tandis que Málaga veut inverser sa mauvaise forme à l’extérieur et remonter au classement après ce début de saison.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Getafe-Malaga, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Getafe-Malaga en Liga ?

Getafe-Malaga se déroule au Coliseum de Getafe. Consultez vos programmes locaux pour connaître l’horaire confirmé du coup d’envoi dans votre région.

LaLiga - Journée 7 20 sept. 2026 - 08:00 Coliseum

Comment acheter des billets pour Getafe-Malaga en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Getafe-Málaga à l’Estadio Coliseum de Getafe, vous pouvez les obtenir via les options officielles et secondaires suivantes :

Site officiel de Getafe CF : Comme Getafe est l’équipe à domicile, les billets pour le grand public sont mis en vente directement sur le portail officiel de billetterie du site principal de Getafe CF (entradas.getafecf.com). La vente générale ouvre généralement 1 à 2 semaines avant le match.

Guichets de l’Estadio Coliseum (taquillas) : Vous pouvez acheter vos billets en personne au guichet du stade de l’Estadio Coliseum à Getafe avant le match ou le jour même, sous réserve de disponibilité.

Quota officiel visiteurs de Málaga CF : Si vous soutenez Málaga CF dans le parcage visiteurs, les billets sont distribués directement via la section billetterie officielle de Málaga (entradas.malagacf.com) pour les membres officiels du club et les abonnés.

Marché secondaire et agrégateurs : Si les places officielles sont épuisées, des plateformes de billetterie secondaire et des sites comparateurs comme StubHub proposent des billets revendus dans différentes zones du stade.

Combien coûtent les billets pour Getafe-Malaga en Liga ?

Les prix des billets pour le match de Liga entre Getafe et Málaga varient selon que vous les achetez au tarif facial via la billetterie officielle du club ou par l’intermédiaire de plateformes de revente secondaires.

Billets officiels directs (tarif facial) :

Fourchette grand public : Environ 30 € à 75 € via le canal de billetterie officiel de Getafe CF. Fondo (derrière les buts) : 30 € à 40 € . Lateral (tribunes latérales) : 40 € à 60 € . Tribuna (tribune principale) : 60 € à 80 € .

Plateformes de revente secondaires :

Prix de départ : Sur les places de marché secondaires comme StubHub, les prix commencent généralement autour de 120 € à 160 € pour des places standard en raison de la demande et des frais de traitement. Prix moyen en revente : Il se situe généralement entre 150 € et 220 € selon les catégories de places grand public.

Offres VIP & hospitalité :

Les places premium avec accès hospitalité commencent autour de 180 € à 300 €+ par billet.



Getafe-Malaga en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Getafe et Malaga

Getafe a remporté deux matches, fait un nul et subi deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 en Liga contre le Racing Santander le 23 août, et le club a également battu le Partizan Beograd 3-1 lors des qualifications pour la Conference League le 20 août. Le point bas de cette série a été une défaite 3-0 contre le Deportivo Alaves le 15 août. Getafe a marqué six buts et en a encaissé six sur ces cinq matches. Un match nul 1-1 en amical contre Tottenham Hotspur figure aussi dans cette séquence.

Malaga a pris un point lors de ses deux sorties en Liga, avec un bilan sur cinq matches d’une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre le Deportivo de A Coruna le 24 août. Avant cela, le club s’est incliné 2-0 face à l’Atletico Madrid lors de son ouverture de saison en Liga. Les résultats de pré-saison incluent un nul 2-2 contre Fulham et une victoire 4-2 face à Al-Arabi, même si une défaite 2-1 contre l’AD Ceuta FC figure également dans cette série.

Getafe-Malaga : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 19 mai 2018, lorsque Getafe s’est imposé 1-0 à l’extérieur sur la pelouse de Malaga. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, toutes disputées en Liga, Getafe compte trois victoires contre aucune pour Malaga, avec deux matches conclus par des succès de Getafe au Coliseum, dont une victoire 1-0 à domicile en janvier 2018. Le meilleur résultat de Malaga dans ces données est une victoire 3-0 à domicile en février 2016, même si Getafe a par ailleurs dominé les confrontations récentes entre les deux équipes.