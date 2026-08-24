Getafe affronte le Deportivo La Corogne le dimanche 13 septembre 2026 au Coliseum de Getafe.

Lors de leurs confrontations récentes, Getafe a l’avantage avec 6 victoires contre 1 seul succès pour le Deportivo toutes compétitions confondues. Le dernier affrontement en première division au Coliseum s’est soldé par une nette victoire 3-0 de Getafe.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Getafe contre le Deportivo La Corogne, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Getafe - Deportivo La Corogne en Liga ?

Getafe - Deportivo La Corogne se dispute au Coliseum de Getafe. Consultez vos programmes locaux pour connaître l’horaire exact du coup d’envoi dans votre région.

LaLiga - Journée 5 13 sept. 2026 - 12:30 Coliseum

Comment acheter des billets pour Getafe - Deportivo La Corogne en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Getafe - Deportivo de La Coruña à l’Estadio Coliseum le 13 septembre 2026, suivez ces principaux canaux de vente :

1. Canaux officiels de Getafe CF (vente principale)

Site officiel : Les billets sont mis en vente directement via le portail de billetterie sur le site officiel de Getafe CF. La vente au grand public ouvre généralement 1 à 2 semaines avant le match.

Guichets du stade (Taquillas) : Vous pouvez acheter des billets physiques aux guichets de l’Estadio Coliseum à Getafe dans les jours précédant le match ou le jour de la rencontre, sous réserve de disponibilité.

2. Canaux officiels de la Liga et points de vente autorisés

Portail billetterie de la Liga : Les matches de l’élite espagnole proposent des places grand public via le site central de billetterie de la Liga, qui redirige vers les allocations officielles principales.

Points de vente partenaires : Des plateformes de billetterie autorisées comme Marca Entradas vendent fréquemment directement des places officielles pour le match.

3. Plateformes de revente de billets

Si les billets en vente principale sont épuisés, des plateformes d’échange secondaires comme StubHub proposent des billets à la revente avant l’ouverture officielle de la vente générale.

Combien coûtent les billets pour Getafe - Deportivo La Corogne en Liga ?

Les prix des billets pour Getafe vs Deportivo de A Coruna varient selon que vous achetiez directement aux guichets du club ou via des plateformes secondaires de revente.

Les prix des billets en vente principale directement auprès de Getafe CF vont de 25 £ à 60 £ (30 € à 70 €) pour les matches de Liga à domicile standards à l’Estadio Coliseum, selon que vous soyez placé derrière les buts ou dans les tribunes latérales centrales.

Les options de revente et de marché secondaire comme StubHub commencent généralement autour de 75 £ à 135 £ pour des places en admission générale.

Les places premium ou des catégories les plus demandées sur les plateformes secondaires se situent en moyenne entre 170 £ et 230 £ , selon la proximité du match et la disponibilité globale des billets.

Getafe - Deportivo La Corogne en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Getafe et du Deportivo La Corogne

Les cinq derniers matches de Getafe ont donné deux victoires, un nul et deux défaites. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre le Racing Santander en Liga le 23 août, après un succès 3-1 contre le Partizan Beograd en qualification pour la Conference League. La défaite 3-0 contre le Deportivo Alaves a été le point bas de cette série. Sur ces cinq matches, Getafe a marqué six buts et en a encaissé six, ses deux rencontres compétitives ayant produit quatre de ces buts.

Les cinq derniers matches du Deportivo La Corogne ont donné une victoire, trois nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 contre Elche en Liga le 17 août. Le Deportivo a battu le Genoa 1-0 en amical le 8 août et a fait match nul 1-1 contre la Fiorentina deux jours plus tôt. Une défaite 1-0 contre le Real Madrid complète cette série. Le Deportivo a marqué cinq buts et en a encaissé cinq sur ces cinq rencontres.

Getafe - Deportivo La Corogne : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 28 février 2018, lorsque Getafe recevait le Deportivo et s’est imposé 3-0. Sur les cinq derniers affrontements répertoriés, Getafe compte trois victoires contre une pour le Deportivo, pour un nul. Les deux équipes se sont aussi rencontrées en septembre 2017, quand le Deportivo s’était imposé 2-1 à domicile, et ont fait 0-0 en décembre 2015.

Getafe - Deportivo La Corogne : classement

Au classement actuel de la Liga, Getafe est huitième et le Deportivo La Corogne dixième.