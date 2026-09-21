Getafe affronte le Deportivo La Corogne le dimanche 13 septembre 2026 au Coliseum, à Getafe.

Dans l’historique récent des confrontations directes, Getafe a l’avantage avec 6 victoires contre 1 pour le Deportivo, toutes compétitions confondues. Le dernier affrontement en première division au Coliseum s’est soldé par une nette victoire 3-0 de Getafe.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Getafe contre Deportivo La Corogne, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Getafe - Deportivo La Corogne en Liga ?

Getafe - Deportivo La Corogne se déroule au Coliseum, à Getafe. Consultez vos programmes locaux pour connaître l’horaire de coup d’envoi confirmé dans votre région.

LaLiga - Journée 5 13 sept. 2026 - 12:30 Coliseum

Comment acheter des billets pour Getafe - Deportivo La Corogne en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Getafe - Deportivo de La Coruña à l’Estadio Coliseum le 13 septembre 2026, voici les principaux canaux d’achat à suivre :

1. Canaux officiels de Getafe CF (vente principale)

Site officiel : Les billets sont mis en vente directement via le portail de billetterie du site officiel de Getafe CF. Les ventes au grand public ouvrent généralement 1 à 2 semaines avant le jour du match.

Guichets du stade (Taquillas) : Vous pouvez acheter des billets physiques aux guichets de l’Estadio Coliseum à Getafe dans les jours précédant le match ou le jour même, sous réserve de places encore disponibles.

2. Canaux officiels de la Liga et points de vente autorisés

Portail billetterie de la Liga : Les matches de l’élite espagnole proposent un accès en admission générale via le site central de billetterie de la Liga, qui redirige vers les contingents officiels de vente principale.

Points de vente partenaires : Des plateformes de billetterie autorisées comme Marca Entradas vendent fréquemment directement des places principales pour le jour du match.

3. Plateformes secondaires de revente de billets

Si les billets de la vente principale sont épuisés, des plateformes secondaires d’échange de billets comme StubHub proposent des billets à la revente avant la mise en vente générale officielle.

Combien coûtent les billets pour Getafe - Deportivo La Corogne en Liga ?

Les prix des billets pour Getafe - Deportivo La Corogne varient selon que vous achetez directement via les guichets du club ou par l’intermédiaire d’agrégateurs de billets secondaires.

Les prix des billets principaux directement auprès de Getafe CF vont de 25 £ à 60 £ (30 € à 70 €) pour les matches standard de Liga à domicile à l’Estadio Coliseum, selon que vous êtes placé derrière les buts ou dans les tribunes latérales centrales.

Les options de revente et de marché secondaire comme StubHub commencent généralement autour de 75 £ à 135 £ pour des places en admission générale.

Les places premium ou des catégories les plus demandées sur les plateformes secondaires se situent en moyenne entre 170 £ et 230 £ , selon la proximité du match et la disponibilité globale des billets.

Getafe - Deportivo La Corogne en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Getafe et du Deportivo La Corogne

Les cinq derniers matches de Getafe ont donné deux victoires, un nul et deux défaites. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre le Racing Santander en Liga le 23 août, après un succès 3-1 en qualifications de la Conference League face au Partizan Beograd. Une défaite 3-0 contre le Deportivo Alaves a été le point bas de cette série. Sur ces cinq matches, Getafe a marqué six buts et en a encaissé six, ses deux sorties en compétition représentant quatre de ces buts.

Les cinq derniers matches du Deportivo La Corogne ont donné une victoire, trois nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente a été un nul 1-1 contre Elche en Liga le 17 août. Il a battu le Genoa 1-0 en amical le 8 août et a fait match nul 1-1 avec la Fiorentina deux jours plus tôt. Une défaite 1-0 contre le Real Madrid complète cette série. Le Deportivo a marqué cinq buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches.

Getafe - Deportivo La Corogne : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 28 février 2018, lorsque Getafe recevait le Deportivo et s’est imposé 3-0. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Getafe compte trois victoires contre une pour le Deportivo, avec un nul. Les deux équipes se sont aussi affrontées en septembre 2017, quand le Deportivo s’est imposé 2-1 à domicile, et ont fait un match nul sans but en décembre 2015.

Getafe - Deportivo La Corogne : classement

Au classement actuel de la Liga, Getafe occupe la huitième place et le Deportivo La Corogne la dixième.