Getafe reçoit l'Inter Club d'Escaldes le jeudi 10 décembre 2026 au Coliseum, à Getafe.

Ce match à l'Estadio Coliseum marque la toute première confrontation officielle entre Getafe et l'Inter Club d'Escaldes en compétition européenne. Cette rencontre de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue Conférence de l'UEFA 2026-2027 est importante pour les deux équipes, qui cherchent à remonter au classement.

Découvrez avec GOAL tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Getafe contre Inter Club d'Escaldes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d'envoi de Getafe contre Inter Club d'Escaldes en Ligue Conférence ?

Le coup d'envoi de Getafe contre Inter Club d'Escaldes sera donné le jeudi 10 décembre 2026 au Coliseum, à Getafe.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 12:45 Coliseum

Comment acheter des billets pour Getafe contre Inter Club d'Escaldes en Ligue Conférence ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Getafe et l'Inter Club d'Escaldes :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du club : Consultez la billetterie officielle de Getafe CF pour les billets mis en vente directement par le club, les ventes réservées aux membres et l'ouverture de la billetterie au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Conférence lorsque les places proposées directement par les clubs sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Getafe contre Inter Club d'Escaldes en Ligue Conférence ?

Voici les tarifs des billets pour le match de Ligue Conférence entre Getafe et l'Inter Club d'Escaldes :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques en tribune basse : les prix commencent généralement aux alentours de 30 à 50 €.

Places premium ou secteurs centraux des tribunes : les prix se situent généralement entre 70 et 120 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des places à des prix qui varient selon la demande :

Places classiques : à partir d'environ 480 à 600 €.

Secteurs premium ou places VIP : en moyenne autour de 700 à 820 € et plus.

Getafe contre Inter Club d'Escaldes en Ligue Conférence : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Getafe et de l'Inter Club d'Escaldes

Getafe aborde ce match avec un bilan de deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Sa dernière sortie s'est soldée par une défaite 2-0 contre Villarreal en Liga. Le club a également perdu 1-0 face à Brighton en Ligue Conférence. Il a en revanche battu Séville 3-1 en championnat et s'est imposé 2-3 sur le terrain d'UB Lebrijana en Coupe du Roi. Sur ces cinq matchs, Getafe a inscrit huit buts et en a encaissé sept.

L'Inter Club d'Escaldes n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs, avec trois nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre le Sporting Escaldes en première division andorrane. La semaine précédente, il avait été battu 2-1 par le FK Crvena Zvezda en Ligue Conférence. Il a également fait match nul 0-0 contre Penya Encarnada d'Andorra et 1-1 contre le FC Santa Coloma. Sur cette série de cinq matchs, l'Inter Club d'Escaldes a marqué quatre buts et en a encaissé six.

Getafe contre Inter Club d'Escaldes : historique des confrontations

Aucune donnée n'est disponible sur d'éventuelles précédentes confrontations entre Getafe et l'Inter Club d'Escaldes. Ce match pourrait être leur première rencontre officielle répertoriée.